Crise à la NWSL : la commissaire Lisa Baird est congédiée

La crise s’amplifie à la NWSL. La commissaire, Lisa Baird, et la conseillère juridique principale de la ligue, Lisa Levine, ont été évincées de leurs postes respectifs par le conseil d’administration, a rapporté The Athletic vendredi.

Cette décision survient au lendemain du congédiement d'un entraîneur visé par des allégations d'inconduite sexuelle envers des joueuses. En conséquence, les matchs du week-end ont été remis.

Cette semaine et la majorité de la saison ont été très traumatisantes pour nos joueuses et membres du personnel, et je prends l'entière responsabilité pour le rôle que j'ai joué. Je suis désolée pour la douleur que plusieurs ressentent , avait affirmé la commissaire Lisa Baird dans la foulée de l’annulation du programme du week-end.

La FIFA s’est également mêlée du dossier vendredi et a ouvert une enquête.

Dans le cadre de cette enquête, la FIFA communiquera avec les différentes parties, dont US Soccer et la NWSL, au sujet de la protection des joueuses et des allégations d’abus qui ont été formulées , a écrit l’organisation dans un communiqué.

US Soccer a également annoncé l'ouverture d'une enquête vendredi sur la conduite odieuse rapportée dans les témoignages. La fédération dit qu'elle fera appel à un enquêteur d'expérience à qui on accordera une indépendance totale et s'engage à rendre publiques les conclusions de l'enquête.

Un article du site The Athletic publié jeudi présentait des témoignages de harcèlement et de coercition sexuelle formulés par de nombreuses joueuses qui ont travaillé avec Paul Riley depuis 2010. Le Courage de la Caroline du Nord a réagi quelques heures plus tard en congédiant l'entraîneur.