L’heure de vérité approche pour les prétendants au camp du Canadien

Après les deux matchs contre les Sénateurs vendredi et samedi, ils ne devraient être que 25 ou 26 , foi de Dominique Ducharme, ce qui, tout bien compté, sera bien près de l’effectif final. Les rescapés de ce violent couperet auront une chance raisonnable de se tailler un poste avec le grand club.

C’est pourquoi quelques candidats risquent de faire double emploi ce week-end et disputer les deux rencontres. Ce sera le cas de Ryan Poehling. Ce le sera probablement aussi pour Kaiden Guhle et Rafaël Harvey-Pinard.

Les prétendants, vous les connaissez. Quand Ducharme parle de deux ou trois joueurs qui seront encore dans la lutte la semaine prochaine, on a là quelques suspects. L’on peut se demander si les dés ne sont toutefois pas pipés d’avance. En défense en tout cas.

Au nombre de fois où l’entraîneur a affirmé qu’un joueur ne peut pas arriver trop tard dans la LNH, mais peut y débarquer trop tôt, il y a là quelques indices.

Il y a évidemment le cas intrigant de Guhle, candidat de plus en plus crédible pour un poste de sixième ou septième défenseur avec le Tricolore. Un jeune arrière de 19 ans qui a disputé un total de 12 matchs l’an dernier, incluant 7 avec l’équipe nationale au Championnat du monde junior. Le jeune manque de millage bien qu’il se comporte comme un vieux routier. C’en est désarmant en fait. David Savard, pour la deuxième fois cette semaine, n’a eu d’autres choix que d’encenser à nouveau son partenaire à la ligne bleue.

Ducharme assure d’ailleurs que la décision n’est pas encore prise dans son cas (comme dans les autres).

Des jeunes sont-ils en train de vous forcer la main, Dominique?

Des fois, c’est forcer la main pour rester plus longtemps. Est-ce que ça va aller jusqu’à se faire une place dans l’équipe? C’est encore trop tôt pour le dire. Il y a tout le temps de la place pour un bon joueur. Si on sentait qu’un jeune pouvait faire une différence dans notre équipe, c’est à nous de lui faire de la place. Par contre, il y en a qui prolongent leur aventure , a-t-il expliqué en point de presse vendredi midi.

Ce fut une longue semaine dans l’entourage du Canadien. Trois entraînements soutenus d’affilée, pas de matchs, comme un hiatus dans un camp d’entraînement généralement effréné. Le niveau est sur le point d’augmenter, a rappelé l’entraîneur, soufflant du même coup que l’on s’apprête à séparer les hommes des enfants.

Il ne faut d’ailleurs pas se fier aux airs juvéniles et plutôt s’attarder aux yeux perçants qui en révèlent parfois bien davantage sur la maturité d’un personnage.

À ce jeu, Guhle impressionne un peu tout le monde. Son partenaire David Savard au premier chef, qui n’a eu d’autres choix que de le vanter à nouveau.

Guhle lui-même garde les pieds sur terres. La rumeur de sa belle tenue gronde parmi les partisans. L’on s’enthousiasme. Le jeune Albertain assure ne pas se laisser déranger par ces distractions. Que son entourage fait un bon travail pour ne pas non plus le soumettre à tout cela.

Le défenseur se concentre sur la tâche à accomplir.

Je dois juste jouer à ma façon, a-t-il expliqué. Ne pas essayer d’être quelqu’un que je ne suis pas. Ils m’ont amené ici pour une raison et je dois jouer comme ça. Je vais essayer de rendre leur décision difficile. Après, ce n’est plus de mon ressort.

C’est à peu près mot pour mot le conseil prodigué par Savard à son jeune collègue.

Il doit rester dans les limites de sa game. C’est comme ça qu’il a du succès depuis qu’il est jeune. C’est ce qu’il a fait ici. S’il n’essaie pas d’en faire trop, il va se mettre en valeur , a lancé le Québécois.

Voilà pour la coqueluche. Objectivement maintenant, ce sera difficile pour les jeunes de déplacer les vétérans en place. Brett Kulak n’a rien cassé au camp, mais devrait normalement partir avec une longueur d’avance sur tous les autres étant donné sa feuille de route avec le CH.

Sauf surprise, le poste d’Alexander Romanov ne devrait pas être en danger. C’est donc dire que Chris Wideman, Sami Niku et Guhle luttent donc pour le titre ingrat de septième défenseur.

Pas nécessairement un rôle idéal pour un jeune en plein apprentissage et en manque de matchs.

Savard, pour sa part, a rappelé l’importance de dominer si tu veux garder ce rôle-là plus tard .

Si tu veux dominer dans la LNH, tu dois l’avoir fait dans le junior. Quand [Guhle] sera prêt à le faire dans la LNH, il fera le saut. Une citation de :David Savard à propos de Kaiden Guhle

Ducharme a rappelé l’expérience récente de Nick Suzuki, renvoyé à Guelph à 19 ans, ainsi que la méthode de la belle époque des Red Wings lorsqu’ils envoyaient même leurs espoirs les plus en vue dans la Ligue américaine pour un séjour prolongé.

Il y a un côté important à ça. [Suzuki] a fait face à de l’adversité en séries avec son équipe dans le junior et il a pris en charge de devenir un leader. Ces expériences-là apportent confiance à un joueur et lui apprennent à devenir un leader, pas juste en parlant, mais avec les actions […] Tu ne peux pas prendre un joueur de 23 et dire "on va retourner à 18 ans, on va reculer et on va faire ça". Est-ce que c’est ça qui va arriver avec Guhle? On va avoir la réponse cette semaine , a noté Ducharme.

Voilà une mise en garde envers les élans d’optimisme.

Le mentorat

C’est une valeur prépondérante dans ce camp. Ben Chiarot joue (jouait) avec Mattias Norlinder (nous y reviendrons), Savard avec Guhle. Rafaël Harvey-Pinard se retrouve au sein d’un trio avec des joueurs de la Ligue nationale, dont l’un d’entre eux, Jake Evans, a un parcours dans lequel il peut se reconnaître.

Les jeunes ont de quoi s’inspirer à ce camp. Les espoirs sont jumelés aux vétérans, il y a de l’émulation, du mentorat, de l’apprentissage auprès des aînés.

Savard a noté qu’il était toujours prêt à répondre aux questions de son protégé comme d’autres l’ont déjà fait pour moi . Ben Chiarot a parlé plus tôt cette semaine de son désir d’imposer encore davantage sa présence et de servir de modèle au plus jeune. Il le faisait avant que Norlinder tombe au combat.

Harvey-Pinard, lui, jamais en manque d’inspiration, se mire en Jake Evans.

Un choix de septième tour, comme moi , a-t-il rappelé.

C’est un bel exemple, j’essaie de suivre son chemin. Je le regarde travailler tous les jours, il est le fun à voir aller. Tu vois qu’il a pris beaucoup expérience dans la dernière année. Il apporte beaucoup offensivement et défensivement. Je peux me confier à lui, lui parler et suivre ses traces , a raconté le Saguenéen.

La continuité, la passation du flambeau, l’héritage des valeurs et des bonnes façons de faire est déjà en branle à Brossard. Avec le départ, peut-être définitif qui sait, de Shea Weber, l’organisation tient mordicus à ce que son aura, son professionnalisme se répercute sur les murs du complexe d’entraînement et du Centre Bell et inspirent tout un chacun : les nouveaux venus, les recrues, tout comme les anciens coéquipiers.

En rafale

Petit bulletin des estropiés tricolores présenté par l’infirmerie débordante du CH qui ne devrait toutefois pas, on l’espère, manquer de main-d’œuvre. Faisant d’elle une infirmerie privilégiée par les temps qui courent n’est-ce pas?

D’abord Cole Caufield. Le buteur de Stevens Point s’est blessé à l’épaule. C’est ce qu’on a appris au détour d’une phrase de l’entraîneur qui avait souligné que s’il n’en tenait qu’à son joueur, il aurait patiné vendredi. Heureusement, il y a des professionnels pour déterminer tout ça et Cole a dû sauter son tour encore une journée. Rassurez-vous, il prend du mieux.

Mattias Norlinder. C’est moins joli dans son cas. Le défenseur suédois subira un examen par résonance magnétique pour déterminer la nature exacte de sa blessure et ne sera pas de l’aventure contre Ottawa en fin de semaine. Ducharme s’attendait à plus de progrès . Ça sent le retour en Suède sans avoir pu se faire justice réellement.

Joel Edmundson prend du mieux. Il devrait patiner en début de semaine prochaine.

Carey Price aussi va mieux. Son horaire prévoit un retour sur la glace lundi prochain.

Et vous, comment allez-vous?