Allégations d’inconduite sexuelle : la NWSL annule ses matchs du week-end

La NWSL a annoncé aujourd'hui que considérant la gravité des événements de la semaine dernière, les matchs du week-end n'auront pas lieu , peut-on lire dans une déclaration officielle de la ligue.



Cette semaine et la majorité de la saison ont été très traumatisantes pour nos joueuses et membres du personnel, et je prends l'entière responsabilité pour le rôle que j'ai joué. Je suis désolée pour la douleur que plusieurs ressentent , affirme la commissaire Lisa Baird.

Reconnaissant ce traumatisme, nous avons décidé de ne pas nous présenter sur le terrain ce week-end afin de laisser à tout le monde de l'espace pour réfléchir. On a d'autres soucis en ce moment. Notre ligue a besoin de guérir et nos joueuses méritent tellement mieux. Nous avons pris cette décision en collaboration avec l'Association des joueuses. Cette pause sera une première étape. Nous travaillons collectivement afin de transformer la culture de cette ligue, ce qui aurait dû être fait il y a longtemps , ajoute-t-elle.

Une enquête du site The Athletic publiée jeudi présentait des témoignages de harcèlement et de coercition sexuelle formulés par de nombreuses joueuses qui ont travaillé avec Paul Riley depuis 2010. Le Courage de la Caroline du Nord a réagi quelques heures plus tard en mettant fin à son association avec l'entraîneur.



De nombreuses joueuses, dont la Canadienne Christine Sinclair, ont dénoncé publiquement l'inactivité de la NWSL dans ce dossier.

Protéger les joueuses. Protéger les femmes. C'est la responsabilité de tous de respecter les normes et de renforcer le principe de responsabilité. Pourquoi avons-nous encore affaire à ces transgressions majoritairement masculines? C'est inacceptable , soutient Sinclair.

La ligue a été mise au courant de ces allégations à de nombreuses reprises et a refusé à de nombreuses reprises d'investiguer. La ligue doit prendre la responsabilité pour un système qui n'a pas réussi à protéger ses propres joueuses face à cet abus , a écrit la vedette américaine Alex Morgan sur son compte Twitter.

Les matchs annulés devraient être repris à une date ultérieure.

