Le Canadien retranche 19 joueurs de son camp

Dix-neuf joueurs ont été cédés au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey (AHL), en vue du camp du club-école.

Parmi les joueurs avec un contrat de la LNH en poche, on compte les attaquants Cam Hillis, Arsen Khisamutdinov et Joël Teasdale, ainsi que les défenseurs Louie Belpedio, Josh Brook et Xavier Ouellet.

En ce qui a trait à Belpedio et à Ouellet, ils ne pourront rejoindre le club lavallois que s'ils ne sont pas réclamés au ballottage au courant de la journée.

Parmi les joueurs retranchés possédant un contrat de l'AHL se trouvent les attaquants Peter Abbandonato, Cédric Desruisseaux, Justin Ducharme, Brandon Gignac, Jake Lucchini, Shawn St-Amant et Kevin Roy, les défenseurs Terrance Amorosa, Charles-David Beaudoin, Tory Dello, Cody Goloubef et Carl Neill, de même que le gardien Alexis Gravel.

Après quatre jours d'entraînements à Brossard, le Tricolore jouera ses troisième et quatrième matchs préparatoires ce week-end contre les Sénateurs. Il sera d'abord à Ottawa vendredi soir, puis les Sens seront les visiteurs au Centre Bell samedi.

Le CH tentera d'inscrire une deuxième victoire de suite après avoir vaincu les Maple Leafs de Toronto, lundi, à domicile.

Lors de sa conférence de presse de jeudi, l'entraîneur-chef Dominique Ducharme a mentionné qu'essentiellement le même groupe de joueurs qui a affronté les Leafs lundi sera à Ottawa. On pourrait cependant assister à l'entrée en scène du défenseur finlandais Sami Niku.

Ducharme confirmera sa formation pour la rencontre de vendredi un peu plus tard dans la journée.