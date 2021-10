Un portage de 700 km pour lutter contre la sclérose en plaques

Accompagné de sa femme, de ses trois enfants et de nombreux amis, Félix Jasmin a entrepris jeudi le plus long portage de sa vie. Cette expédition de 700 kilomètres entre Toronto et Montréal vise à amasser des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques et à sensibiliser les Canadiens à cette maladie dont il est lui-même atteint.

Pendant les 18 jours du Grand Portage  (Nouvelle fenêtre) , 40 équipes se relaieront un canot comme d’autres se relaient la flamme olympique. L’arrivée au CEPSUM aura lieu le 17 octobre. Cette journée-là, Félix Jasmin invite les gens à marcher, à courir, à rouler ou simplement à bouger pour la cause.

Ce que je veux, c’est de parler de la sclérose en plaques, qui affecte beaucoup de familles de façon vraiment différente, explique le Montréalais de 43 ans. Le Canada a l’un des taux les plus élevés au monde. C’est une maladie très nordique.

L’espoir est au cœur de la démarche de ce père de famille, dont la sœur est également atteinte de la sclérose en plaques. Ce que je souhaite, c’est que ça se traite ou que ça se guérisse si mes enfants l'ont un jour.

L’attente du diagnostic

La vie de Félix, de Meg et de leurs enfants Béatrice, Abbey et Charlie a changé en 2015, lorsque les premiers symptômes de la maladie se sont manifestés. La perte de sensation dans un pied, de vision dans un œil, et des problèmes à la vessie sont successivement apparus. Une batterie de tests n’a pas suffi à établir la cause des maux de Félix. Ce n’est que le 21 octobre 2019, après un autre examen de résonance magnétique, que le diagnostic est enfin tombé.

Au fil des mois, le mélange de colère, de peur et de tristesse ressenti à l’annonce de la maladie s’est transformé en autre chose. L’envie de redonner et de contribuer aux efforts de recherche s'est tranquillement installée. C’est ainsi qu’en août 2020, le Grand Portage est né.

L’année passée, j’ai commencé à envoyer des courriels, mais on ne pouvait rien faire avec le confinement. On a encouragé les gens à aller marcher, à rouler... juste faire de l’exercice. Les gens ont embarqué , raconte l’entrepreneur.

Il a mis ses enfants à contribution avec la création de capsules vidéo, qui ont été diffusées sur Instagram et YouTube.

De mon objectif de 50 000 $, on a fait 375 000 $ en trois semaines, se souvient Félix Jasmin. Ça a été au-delà de mes attentes, de mes rêves les plus fous.

Quelle suite?

Après le succès qu’a connu la première édition de l’événement, l’idée d’en faire quelque chose de plus gros s’est naturellement imposée. Pour Félix et Meg, qui pratiquent le canot-camping depuis l’adolescence, réaliser un très grand portage entre Toronto et Montréal avait beaucoup de sens.

Félix Jasmin et sa femme Meg Photo : Gracieuseté : Félix Jasmin

En effet, le Montréalais et la Torontoise se sont rencontrés il y a environ 20 ans sur le bord d’un lac en Ontario. Pendant de nombreux étés, Félix a fréquenté le camp Ahmek et Meg, le camp Wapomeo, situés à un kilomètre de distance dans le parc Algonquin. C’est là que leurs chemins se sont croisés.

Le canot-camping était à l’honneur et le Grand Portage, un parcours mythique le long du lac Supérieur entre le nord-ouest de l’Ontario et le Minnesota, était le défi ultime.

C’est le chemin qu’empruntaient les traiteurs de fourrure de la Compagnie de la Baie d'Hudson. C’est un portage assez iconique de 13 kilomètres et ils le faisaient deux fois. Le Grand Portage, ce que ça représente maintenant pour moi, c’est le chemin pour avoir le diagnostic et, une fois que je l’ai eu, c’est la longue route devant moi avec le fardeau de la maladie. Une citation de :Félix Jasmin

Au cours des prochains jours, le long chemin sera celui entre Toronto et Montréal et le fardeau sera le canot. Heureusement pour Félix, ce poids, il ne le transportera pas seul. Un peu comme celui de la maladie.

En effet, une centaine d’amis, plusieurs rencontrés pendant ses années au camp Ahmek, viendront l’épauler lui et sa famille dans cette grande expédition.

Formée de trois à cinq personnes, chaque équipe fera un trajet de 13 kilomètres avant de relayer le canot à un autre groupe, sans jamais le déposer. Chaque jour, c’est un total de 65 kilomètres qui sera franchi. Félix et Meg feront leur portage quotidien tôt le matin avant d’aller retrouver les enfants à leur campement. Béatrice, Abbey et Charlie poursuivront leurs apprentissages scolaires à distance. Même s’ils rentreront plus tôt à Montréal pour ne pas manquer trop d’école, ils seront au cœur de l’aventure.

Mon but, c’est de montrer à nos enfants qu’on peut prendre une situation plate et en faire quelque chose de beau, d’agréable, en ralliant beaucoup de monde. Une citation de :Félix Jasmin

Félix Jasmin avec sa femme Meg et leurs trois enfants, Béatrice, Abbey et Charlie Photo : Gracieuseté : Félix Jasmin

[Le canot] c’est un dénominateur commun que j’ai avec Meg et avec les enfants, qui ont commencé à faire des expéditions et qui vont au camp. Et avec un groupe d’amis que je me suis fait ces 30 dernières années, avec qui il y a une base tellement forte, ça me permet de retourner aux racines.

Le sport contre la maladie

Cette deuxième édition du Grand Portage a nécessité toute une préparation, tant sur le plan logistique que physique. Félix Jasmin s'entraîne depuis plusieurs semaines pour relever le défi.

J’ai un canot dans ma cour et depuis le mois de mai, deux fois par semaine, de 5 à 7 h le matin, je fais 13 kilomètres. Je me promène dans les rues d’Outremont et sur l’Avenue du Parc avec le canot. J’ai l’air super bizarre, mais je n’ai pas besoin d’expliquer.

Félix Jasmin en plein entraînement dans les rues de Montréal en vue du Grand Portage Photo : Gracieuseté : Félix Jasmin

L’activité physique a toujours pris une place importante dans la vie du Montréalais, qui joue au hockey depuis de nombreuses années et qui s’adonne aussi à la balle-molle. Depuis l’annonce de son diagnostic, bouger est devenu pour lui encore plus important.

Les seules choses que les médecins m’ont dites, c’est de réduire le stress dans ma mie et que l’activité physique pouvait vraiment retarder l’évolution de la maladie. J’ai pris ça au pied de la lettre. Je dois être en meilleure forme que je l’ai été depuis l’âge de 18 ans.

C’est une forme de remède de se sentir en vie en faisant des entraînements, de la course… Je me dis que je suis en pleine possession de mes moyens et que je vais continuer jusqu’à ce que la maladie ou qu’autre chose m’arrête. Une citation de :Félix Jasmin

Depuis deux ans, il n'a pas eu de poussée ni d’épisode de sclérose en plaques. Les sensations dans son pied sont complètement revenues et la vision dans son œil droit est rétablie à 80 %. Même s’il se porte bien, Félix Jasmin ne peut s’empêcher d’appréhender l’avenir.

J’y pense chaque jour pendant 20 secondes quand je prends mon médicament. Une autre journée, puis une autre journée [sans que la maladie se manifeste]... Car ça pourrait frapper. Je pourrais me lever un matin et ne pas être capable de me sortir du lit. Ça peut vraiment être foudroyant. Mais si ça m’arrive, si un matin je ne me sors pas du lit, je me conditionne à me dire que ce ne sera pas nécessairement irréversible.

Félix Jasmin a pour objectif de récolter 300 000 $ avec cette deuxième édition du Grand Portage. Tous les dons serviront à financer les projets de recherche du Dr Jack Antel (Neuro-McGill) et du Dr Alexandre Prat (CHUM-Université de Montréal) sur l'étude des mécanismes immunologiques et neurologiques qui contribuent au développement et à la progression de la sclérose en plaques.