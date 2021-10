L’avocat canadien Richard McLaren a remis jeudi un rapport préliminaire sur la corruption et les trucages de combats qui ont marqué – au fer rouge – le tournoi de boxe des Jeux olympiques de Rio, en 2016. Après avoir lu les 149 pages de cet hallucinant document, on ne peut que ressentir de la pitié pour les nombreux athlètes qui ont été victimes de cette grave et gigantesque mascarade.

Les lecteurs assidus de cette chronique savent ce qui s’est produit à Rio. Lors de Jeux d’été de 2016, j’avais écrit à maintes reprises au sujet du scandale de combats truqués qui se déroulait sous nos yeux en toute impunité. J’avais même ciblé plusieurs juges et arbitres qui étaient constamment d’office lors des combats controversés. Les mêmes noms sont réapparus jeudi dans le rapport de Richard McLaren.

Puis, au cours des années suivantes, l’Association internationale de boxe amateur (AIBA) s’est empêtrée dans d’autres affaires tellement scabreuses qu’il a constamment fallu faire des suivis. Pour faire le ménage après les Jeux de Rio, les membres de l’AIBA avaient confié la présidence de leur fédération à Gafur Rakhimov, un personnage que les services secrets américains et britanniques considéraient comme l’un des plus grands trafiquants d’héroïne au monde!

Le niveau de corruption était tel, et la situation était devenue tellement insoutenable, qu’à l’approche des Jeux de Tokyo, le CIO a finalement décidé de faire une croix sur l’AIBA. La fédération internationale au grand complet a donc été écartée de la famille olympique, et c’est le CIO qui s’est occupé de l’organisation du tournoi de boxe des Jeux de Tokyo. C’était la première fois qu’une telle chose se produisait.

L'avocat Richard McLaren a rédigé le rapport. Photo : The Associated Press / Valentin Flauraud

Le rapport qu’a déposé Richard McLaren jeudi  (Nouvelle fenêtre) porte spécifiquement sur le scandale des Jeux de Rio.

En détail, le rapport McLaren explique que les problèmes de corruption de la boxe olympique étaient connus bien avant les Jeux d’Athènes (en 2004) et lors de chacun des Jeux qui ont été présentés par la suite. Une recrudescence avait été notée aux Jeux de Londres en 2012, puis le système a atteint son paroxysme à Rio, où l’on estime que 27 des 36 officiels chargés de superviser les combats étaient corrompus ou carrément incompétents.

McLaren raconte comment le président de l’AIBA à cette époque, le Taiwanais Wu Ching-Kuo, et son directeur général, l’Algérien Karim Bouzidi, sont parvenus à faire tomber tous les garde-fous qui étaient censés protéger l’intégrité de la boxe. Ils se sont ainsi approprié des pouvoirs qui leur ont permis de manipuler des arbitres et juges mal formés qui étaient à la recherche de reconnaissance et d’avantages comme le prestige et les voyages que ne leur procurait pas leur emploi habituel , écrit l’auteur du rapport.

Le président Wu lui-même légitimait la corruption. En avril 2012, lors des qualifications olympiques tenues en Turquie en vue des Jeux de Londres, le président de l’AIBA a convié ses principaux collaborateurs à sa chambre d’hôtel pour leur expliquer qu’il fallait absolument permettre aux boxeurs turcs de se qualifier pour les Jeux olympiques. Selon Wu, les Turcs avaient dépensé des millions pour présenter le tournoi de qualification et il fallait les récompenser.

Au sein de l’AIBA, on appelait cette pratique de la manipulation bienveillante .

Toutefois, ces manipulations soi-disant bienveillantes ont parfois pris des tournures complètement loufoques.

Avant les Jeux de Londres, l’AIBA avait reçu deux prêts de 10 millions de la part de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan. Et ces deux pays s’attendaient à recevoir des médailles olympiques en retour.

Mais quand la BBC a eu vent de cette affaire et a prédit que des boxeurs azerbaïdjanais allaient remporter des médailles, la consigne du président Wu a complètement changé! Il a ainsi ordonné à ses officiels de faire perdre les boxeurs de l’Azerbaïdjan pour ne pas donner raison aux journalistes!

De fil en aiguille, les officiels d’élite de l’AIBA, une poignée de salariés permanents qu’on appelait les juges et arbitres cinq étoiles, sont devenus les chiens de garde de ces trucages de combat et de ce système de corruption.

Ils se réunissaient le matin des compétitions pour cibler les boxeurs qui devaient remporter leurs combats. Ils élaboraient des systèmes de signes pour relayer l’information aux juges et arbitres moins hauts gradés aux abords du ring, et ils allaient jusqu’à intimider leurs collègues qui refusaient de déterminer d’avance les vainqueurs.

Un soir, lors des Championnats européens de 2015, en Bulgarie, un juge incorruptible a eu la surprise de voir un groupe de confrères s’immiscer dans sa chambre d’hôtel. Parmi eux se trouvait un juge cinq étoiles. Ils avaient leur propre clé. Et ils l’ont menacé de graves répercussions s’il refusait de juger les combats comme on lui demandait de le faire.

Lors des nombreux tournois de qualification qui ont précédé les Jeux de Rio, le directeur général Karim Bouzidi s’est livré à une sorte de répétition générale pour peaufiner le système qui allait déterminer les médaillés olympiques de 2016.

Il annulait les décisions de la commission chargée de sélectionner les officiels. Il choisissait lui-même des juges et arbitres corrompus pour les combats qu’il souhaitait truquer. Par ailleurs, les officiels intègres étaient systématiquement écartés du chemin et n’obtenaient pas leur billet pour Rio.

Un juge canadien, le Shawiniganais Tony Germain, est nommé dans ce rapport.

On y allègue que le président de Boxe Canada, Pat Fiacco, avait lui-même dénoncé son compatriote en 2015 après l’avoir vu transmettre ou échanger des signes avec d’autres juges lors d’un tournoi de qualification présenté à Doha.

Je savais ce que j’avais vu et j’ai communiqué ces informations à Karim (Bouzidi) , a déclaré Pat Fiacco selon le rapport.

Il n’y a eu aucune suite et Germain a été l’un des quatre officiels les plus utilisés aux Jeux de Rio, écrit Richard McLaren.

Pat Fiacco était le superviseur des qualifications de Doha. Il raconte avoir vu les responsables des désignations des arbitres dresser leur programme de la journée plusieurs heures à l’avance, quand il s’agissait d’une pratique interdite favorisant la corruption. Fiacco, en sa qualité de superviseur, dit avoir apporté plusieurs changements aux désignations des arbitres afin d’éviter des situations de partisanerie, de copinage ou de conflits d’intérêts. Or, les décisions de Fiacco étaient aussitôt annulées par Bouzidi.

Le Canadien Fiacco aurait finalement refusé le poste de superviseur adjoint du tournoi olympique de Rio pour ne pas être associé à ce qui allait s’y produire.

Avant les Jeux de Rio, le président de la Fédération italienne, Franco Falcinelli, avait pour sa part fourni au président Wu une courte liste de noms de juges et d’arbitres qu’il fallait absolument écarter du tournoi olympique pour cause d’incompétence.

Parmi ces noms, on retrouvait le Vietnamien Vuong Trong Nghia. Or, ce dernier a été l’officiel le plus utilisé aux Jeux de Rio! Il a officié 87 combats et a laissé son empreinte sur plusieurs des résultats les plus controversés.

Le matin d’une compétition, les officiels se faisaient donner comme consigne de systématiquement pencher en faveur de tel ou tel boxeur si un round était serré.

En 2016, l'arbitre a levé le bras du Russe Vladimir Nikitin (à gauche), à la stupéfaction de l'Irlandais Michael Conlan. Photo : Getty Images / Stephen McCarthy

Richard McLaren confirme que le combat des quarts de finale opposant l’Irlandais Michael Conlan au Russe Valdimir Nikitin, dans la catégorie des poids coq, a bel et bien été manipulé en faveur du Russe. Ce dernier – j’y étais – avait pourtant l’air d’un morceau de viande hachée après ce combat de trois rounds.

Même chose pour le combat de médaille d’or des poids lourds qui opposait le Russe Evgeny Tischenko au Kazakh Vasily Levit. Là aussi, le Russe avait été favorisé.

Les dirigeants de l’AIBA se sont rendu compte que leur marmite commençait à bouillir sérieusement quand le président du CIO, Thomas Bach, a carrément refusé de participer à une cérémonie de remise de médailles à la suite de ce combat.

D’autres combats ont aussi été jugés problématiques, selon le rapport.

Au bout du compte, en raison de la nature des consignes données aux juges et arbitres, on ne saura jamais exactement combien de combats ont été truqués ou manipulés, conclut Richard McLaren. Mais il est clair que les mécanismes favorisant la corruption étaient en place et qu’ils ont été utilisés.

À preuve, cette conversation enregistrée par des membres de la délégation de la Mongolie. Un officiel cinq étoiles de l’AIBA, le Kazakh Rakhymzhan Rysbayev, exigeait de 100 000 $ à 250 000 $ pour permettre au boxeur Otgondalai Dorjnyambuu d’accéder à la finale des 60 kg.

À défaut de recevoir cette somme, Rysbayev menaçait de faire expulser des Jeux tous les représentants de la Mongolie!

La délégation de la Mongolie a refusé de payer et Otgondalai a perdu son combat de demi-finale contre le Français Sofiane Oumiha dans une décision fort controversée. Or, les cinq juges ont tous rendu des verdicts identiques au terme de ce combat, un fait rare qui laisse croire qu’une commande avait été passée en ce sens.

Deux autres rapports seront publiés au cours des prochains mois pour approfondir ce qui s’est produit à Rio. La nouvelle direction de l’AIBA a elle-même demandé que Richard McLaren établisse la vérité afin de pouvoir relancer la fédération sur des bases nouvelles.

Mais une telle chose est-elle possible? La boxe et la corruption marchent main dans la main depuis tellement longtemps.