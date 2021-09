Gilles Courteau et la LHJMQ sont prêts à attaquer la nouvelle saison

Le spectre de la pandémie de COVID-19 est encore bien présent partout au Canada, mais Courteau a appris une bonne nouvelle, jeudi après-midi, à quelques heures du premier match de la 53e saison de la LHJMQ.

Avant même que les Tigres de Victoriaville amorcent la défense de leur titre contre les Cataractes de Shawinigan, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il n'y aurait plus de limite de spectateurs lors d'événements sportifs avec des places assignées. Comme c'est déjà le cas, le passeport vaccinal sera exigé à l'entrée des amphithéâtres.

Ces mesures, qui entreront en vigueur le 8 octobre, ont évidemment fait plaisir à Courteau.

Avec la bonne nouvelle que nous avons apprise aujourd'hui, nous espérons que les spectateurs reviendront en grand nombre dans nos arénas. Ils pourront venir encourager les joueurs dans un environnement sécuritaire. C'est important de permettre à nos joueurs de jouer devant des partisans. Ils ont dû faire preuve de beaucoup de discipline et de résilience au cours de la dernière saison. Une citation de :Gilles Courteau

Lors de la saison 2020-2021, la LHJMQ avait dû attendre jusqu'à la finale de la Coupe du Président avant de pouvoir accueillir des partisans au Québec. Entre-temps, la ligue avait dû organiser plusieurs séries de matchs dans des environnements protégés et elle a même été victime de quelques éclosions.

À travers les embûches, la LHJMQ est quand même parvenue à être la seule ligue junior au Canada à couronner un champion, ce qui peut être considéré comme un immense succès malgré les contrecoups financiers.

Le retour en plus grand nombre des partisans viendra probablement stabiliser un peu plus les finances de la ligue, même si Courteau dit ne pas être inquiet de l'avenir de son circuit et des 18 équipes qui le composent.

Je n'ai aucune crainte financière pour les équipes parce que nous travaillons à nous assurer que leurs dépenses et celles de la ligue soient en relation avec ce qu'on vit en ce moment, a observé le commissaire. Nous allons travailler sur l'aspect des commanditaires et le retour des partisans dans les arénas, mais je ne suis pas inquiet pour les années à venir.

Un autre repêchage virtuel

C'est tout de même par souci financier que la LHJMQ a annoncé que le prochain repêchage de la ligue, prévu les 17 et 18 juin 2022, sera présenté de façon virtuelle, comme en 2020 et 2021.

Le facteur financier est un élément important pour nous en ce qui a trait au repêchage, a insisté Courteau. Nous tenons toutes nos rencontres par visioconférence afin de faire des économies. Nous devons être plus vigilants à propos des dépenses de nos équipes et c'est la raison pour laquelle nous tiendrons le prochain repêchage de façon virtuelle.

Au-delà des finances, les éclosions de COVID-19 au sein de certaines équipes ont causé quelques maux de tête lors de la dernière saison, puisque le calendrier a dû être remanié à plusieurs reprises. Les Mooseheads de Halifax ont réussi à jouer 43 parties, un sommet dans le circuit, tandis que les Tigres n'ont pris part qu'à 26 affrontements, le plus petit total des 18 formations.

Les éclosions sont encore possibles cette saison, mais la LHJMQ s'est assurée de les combattre adéquatement. En effet, tous les intervenants de la ligue ont été doublement vaccinés, a affirmé Courteau.

En ce moment, tous les joueurs, tout le personnel hockey, tout le personnel administratif et toutes les familles de pension qui accueillent des joueurs ont été vaccinés à 100 %. L'exception qu'il nous reste à finaliser concerne un entraîneur adjoint. Une citation de :Gilles Courteau

Le commissaire a indiqué que la ligue continuait à avoir une très bonne collaboration avec les autorités sanitaires des quatre provinces qui comptent au moins une équipe.

Relancer la Coupe Memorial

Par ailleurs, après deux ans d'absence, le tournoi de la Coupe Memorial sera de retour. Les Sea Dogs de Saint-Jean seront les hôtes de l'événement pour la première fois.

Le plus important trophée du hockey junior canadien n'a pas été remis depuis 2019, quand les Huskies de Rouyn-Noranda ont vaincu les Mooseheads à Halifax. Courteau s'est dit ravi que la LHJMQ puisse amorcer la relance de ce prestigieux tournoi.

C'est une nouvelle extrêmement positive pour la LHJMQ. Ce sera une très belle occasion pour les Sea Dogs et pour la population de Saint-Jean, qui a été durement touchée. Nous souhaitons que l'événement soit à la hauteur des standards que nous avons établis depuis plusieurs années. Je suis convaincu que les partisans de partout au pays seront bien accueillis , a conclu le commissaire.