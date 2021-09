Des combats de boxe ont été truqués aux Jeux de Rio, révèle une enquête

Le juriste canadien Richard McLaren a été attitré par l'Association internationale de boxe et a découvert que les responsables de l'association avaient sélectionné des arbitres et des juges pour s'assurer que les combats puissent être manipulés lors des qualifications olympiques et aux Jeux. Il a également trouvé des indices qui semblent indiquer que les Jeux olympiques de 2012 à Londres ont aussi été l'objet de trucage,.

Le personnel clé a décidé que les règles ne s'appliquaient pas à eux , a déclaré McLaren, qui a ajouté qu'il existait une culture de peur, d'intimidation et d'obéissance dans les rangs des arbitres et des juges .

Il n'y a pas de chiffre définitif sur le nombre de combats qui ont pu être affectés. L'enquête en a identifié environ 11, peut-être moins, et cela compte ceux qui sont connus pour avoir été manipulés, ainsi que des combats problématiques et des combats suspects , certains étant des combats pour des médailles, a déclaré McLaren.

Les hauts dirigeants de l'Association internationale de boxe se sont servis de leur autorité pour sélectionner les arbitres et les juges, a déclaré McLaren.

Cette structure a permis à des arbitres et à des juges complices d'être affectés à des combats spécifiques pour assurer la manipulation des résultats , a-t-il déclaré. Les arbitres et les juges qui ont été sélectionnés savaient ce qui se passait ou étaient incompétents et prêts à ignorer les signes de manipulation.

Les épreuves de qualifications pour les Jeux olympiques de Rio ont été utilisées pour filtrer les arbitres et les juges honnêtes. Une citation de :Richard McLaren, enquêteur

On a dit aux arbitres et aux juges qui devait gagner un combat le matin du combat aux Jeux olympiques , a déclaré McLaren. Il n'a pas été possible d'identifier qui était responsable de l'exécution du stratagème des matchs truqués et de la sélection des vainqueurs.

Le rapport de McLaren comprend des témoignages de discussions ayant eu lieu aux Jeux olympiques de 2016 à propos d’un pot-de-vin atteignant les 250 000 $ pour qu'un boxeur de la Mongolie passe en demi-finales contre un combattant français. Le témoin a allégué qu'un homme du Kazakhstan travaillant à titre d’arbitre a demandé de l'argent en échange de la manipulation du combat en faveur de la Mongolie. Aucun pot-de-vin n'a été versé et le boxeur mongol a perdu avec un score très inhabituel , indique le rapport.

Richard McLaren Photo : Getty Images / Fabrice Coffrini/AFP

Les allégations aux Jeux de 2012

Les Jeux olympiques de Londres en 2012 ont peut-être aussi été manipulés. Le rapport indique que le président de l'Association internationale de boxe de l'époque, CK Wu, a chargé le directeur Ho Kim de s'assurer que les combattants de la Turquie se qualifient pour ces Jeux parce que leur pays a organisé une compétition de qualifications coûteuse, selon des preuves.

Wu aurait également demandé aux responsables que l'Azerbaïdjan ne remporte pas de médailles d'or en boxe aux Jeux de 2012. L'Azerbaïdjan n'a finalement remporté que deux médailles de bronze.

L'association est dirigée depuis décembre par l'homme d'affaires russe Umar Kremlev, qui affirme avoir changé la façon dont les combats sont jugés depuis 2016, soit lorsque l'ex-président Wu était en poste. Wu était membre du Comité international olympique jusqu'à ce qu'il démissionne l'année dernière.

Nous travaillerons pour intégrer toutes les recommandations utiles qui sont faites. Nous prendrons également des conseils juridiques concernant les actions possibles contre ceux qui ont participé à une quelconque manipulation , a mentionné Kremlev.

Absents à Tokyo

Aucun des arbitres ou juges de 2016 n'était en poste pour les Jeux olympiques de cette année à Tokyo. Les tournois olympiques de 2021 n'ont pas été organisés par l'Association internationale de boxe, mais directement par le Comité international olympique (CIO).

Le CIO a jusqu'à présent refusé de confirmer que la boxe serait au programme olympique des Jeux de 2024 à Paris.

L'enquête de McLaren va maintenant s'élargir pour examiner des tournois plus récents, y compris ceux de Tokyo.