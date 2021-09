Affaire Denyskin : le DG de la Ligue ukrainienne dit avoir été congédié

J'ai discuté publiquement de racisme dans le hockey ukrainien et la Fédération ukrainienne de hockey m'a congédié de mon poste de directeur général de l' UHLLigue de hockey ukrainienne aujourd'hui. Est-ce que ça va régler le problème? Non. Est-ce que je vais me taire? Non , a écrit Eugene Kolychev sur son compte Twitter jeudi.

Mon opinion a été ignorée dans la décision de punir Andriy Denyskin, qui a posé un geste à connotation raciste destiné à Jalen Smereck. Je demande publiquement à la Fédération internationale de hockey (IIHF) d'effectuer sa propre enquête dans cette histoire pour mettre un terme au racisme. Jalen, nous t'appuyons! Une citation de :Eugene Kolychev, directeur général de la Ligue ukrainienne de hockey

D'ailleurs, selon Kolychev, trois clubs ukrainiens, soit le HC Donbass, le HC Mariupol et le Bilyy Bars de Bila Tserkva, auraient appuyé une requête destinée au président de l'IIHF, le Québécois Luc Tardif, afin qu'il fasse la lumière dans cette affaire et qu'il empêche Denyskin de participer à toute compétition sanctionnée par son organisation, qui chapeaute le hockey sur la planète.

Denyskin s'est moqué de Smereck, qui est Noir, avec un geste qui imitait le fait d'éplucher une banane et de la manger. Il a été expulsé du match.

Denyskin s'est excusé pour son geste dans une publication sur les réseaux sociaux qui a depuis été supprimée.

Un geste qui suscite des réactions

Denyskin a écopé d'une suspension de trois matchs, assortie d'une sanction supplémentaire de 10 matchs qui peut être remplacée par une amende de 50 000 hryvnia (environ 1870 $).

Cette décision a suscité la colère du HC Donbass, l'équipe de Smereck.

1870 $ pour un geste raciste? Nous porterons la décision en appel , a réagi l'équipe ukrainienne sur Twitter.

Akim Aliu, qui s'était joint en 2019 à huit autres joueurs de la LNHLigue nationale de hockey , dont Evander Kane, Wayne Simmonds, Matt Dumba et Nazem Kadri, pour fonder l'Alliance pour la diversité dans le hockey, a aussi décrié cette décision.

C'est totalement embarrassant. Comment sommes-nous, en tant que personnes de couleur, supposées faire confiance à un système qui échoue constamment à nous protéger? Sur la patinoire, et à l'extérieur de celle-ci. Une citation de :Akim Aliu

Dans le camp du Canadien de Montréal, les personnes interrogées à ce sujet ont aussi admis être consternées par la courte suspension.

Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sévère , a dit l'entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme. Ce ne sont pas des choses que nous voulons voir ou entendre. En 2021, nous sommes ailleurs.

C'est dégoûtant , a renchéri le défenseur Ben Chiarot.

La perception de ce genre d'incident est probablement différente en Amérique du Nord, mais c'est inacceptable. La sanction n'est pas assez sévère. Je crois que ç'aurait été différent si ça s'était produit ici. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans le hockey ou dans la société. Une citation de :Ben Chiarot, défenseur du Canadien de Montréal

Il s'agit d'une attaque directe contre les idéaux et les valeurs de notre sport, et nous veillerons à ce que toutes les enquêtes nécessaires sur les violations à l'éthique soient menées pour garantir que ce comportement soit sanctionné de manière appropriée , a déclaré le nouveau président de l'IIHF, Luc Tardif, dans un communiqué, lundi.

Smereck, de Détroit, a disputé 17 matchs la saison dernière avec les Roadrunners de Tucson, la filiale des Coyotes de l'Arizona dans la Ligue américaine.