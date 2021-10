Paris-Roubaix, la course cycliste la plus impitoyable

Pour cette 118e édition disputée ce week-end, 30 km de pavés sont au menu. La trouée ou tranchée d’Arenberg est sans doute le passage le plus redouté. Sur presque 3 km, les pavés sont tranchants, glissants. Chaque édition a son lot de chutes spectaculaires et de crevaisons. On dit que c’est là que se gagne ou se perd la course.

Et la météo n’arrange pas les choses, car la pluie, la poussière et même la neige se sont déjà invitées. Les images des coureurs recouverts de boue sont devenues mythiques avec les années.

Pour mieux découvrir cet Enfer du Nord, Radio-Canada Sports s’est entretenu avec l’auteur Pascal Sergent qui a consacré 12 ouvrages à cette course légendaire.

Paris-Roubaix, c’est la dernière folie du sport cycliste , déclare immédiatement ce passionné de vélo, joint dans sa ville de Roubaix.

Quand on lui demande comment est née sa passion pour le cyclisme et pour cette course en particulier, son visage s’éclaire comme lorsqu’il avait 8 ans.

Mon père m’avait emmené au vélodrome de Roubaix assister à l’arrivée de cette course, c’était en 1966, raconte-t-il. Il faisait un froid de canard et je vois arriver un coureur tout crotté de boue, c’était Felice Gimondi. Je l’ai revu quelque 30 ans plus tard et je lui ai montré une photo où l’on me voit gamin, accroché à une rambarde et lui qui franchit la ligne d’arrivée. Il avait du mal à croire que c’était moi, mais c’est comme cela qu’a commencé notre amitié.

L'arrivée victorieuse de Felice Gimondi au Paris-Roubaix en 1966 Photo : Pascal Sergent

Quand on parle du Paris-Roubaix, Pascal Sergent est intarissable. Les souvenirs s’enchaînent au rythme de la conversation.

Cette course, c’est une dramaturgie permanente, dit-il. Tout peut arriver à n’importe quel instant. Qu’est-ce qui fascine les coureurs du monde entier, me demandez-vous? C’est le Graal! Quand vous gagnez Paris-Roubaix, vous entrez dans la légende, comme le Tour de France et même plus que les Championnats du monde. Ce qui attire les coureurs, c’est d’inscrire leur nom à cette course. Qu’importe de la gagner ou pas, avoir participé à cette légendaire course, c’est inscrire son nom dans l’histoire du cyclisme.

Je me souviens d’un coureur qui était tombé à de nombreuses reprises. Qui avait crevé à de nombreuses reprises. Il y avait derrière lui la terrible voiture-balai, celle qui ramasse les coureurs qui abandonnent. Il était, comme on dit, hors délai, car la course était terminée et il ne restait plus que lui. D’habitude, on ferme les portes quand les coureurs ont dépassé un certain délai. Eh bien lui, en arrivant devant le vélodrome, il a supplié qu’on lui ouvre pour terminer la course. C’est ça, le Paris-Roubaix. La fierté unique de l’avoir fait!

Le Paris-Roubaix a failli disparaître à de nombreuses reprises. Une citation de :Pascal Sergent, auteur

L’image qu’elle donnait ne correspondait plus à la modernité française grandissante, explique Pascal Sergent

La France et surtout notre région étaient en plein modernisme. La naissance des trains à grande vitesse, les autoroutes qui remplacent les vieilles nationales. Les pavés n’avaient plus la cote. On trouvait cela trop vieillot. Certains politiciens ne voulaient plus de cette image qui contrastait avec cette France en mutation. Après des années, on a réussi à faire reconnaître le côté patrimonial des pavés et c’est un peu comme cela que la course a pu continuer.

La trouée d’Arenberg, c’est surtout une légende. Une citation de :Pascal Sergent

Parmi les 30 km de pavés du Paris-Roubaix, il y a la trouée ou la tranchée d’Arenberg. C’est la plus connue. C’est un peu une légende, car d’autres secteurs sont bien plus dangereux.

Je ne veux pas briser vos rêves, mais la trouée d’Arenberg n’est pas la partie la plus ardue de la course, explique-t-il. Il existe des secteurs pavés qui sont beaucoup plus périlleux. Mais il faut reconnaître que cet endroit dégage une certaine magie, car vous pénétrez dans une forêt et que la route pavée se rétrécit.

Ce qui est spectaculaire, c’est que c’est un secteur en descente et que les coureurs peuvent atteindre des vitesses qui peuvent avoisiner les 70 km/h. L’endroit se rétrécit tellement jusqu’à un passage à niveau que les coureurs veulent absolument dépasser en tête pour éviter les collisions.

Dans sa maison transformée en musée du cyclisme, on retrouve pêle-mêle des vélos d’anciennes vedettes, des maillots qui ont gardé leur boue d’origine, des affiches, des coupes et une kyrielle d’artefacts.

Certes, j’ai beaucoup de choses dans ma collection, mais je suis avant tout un passionné de l’histoire du cyclisme. Pendant des années, pour écrire mes livres, j’ai noué des amitiés avec certains coureurs, comme l’Italien Felice Gimondi. Vous savez, quand vous commencez une collection, vous entrez dans un engrenage dans lequel vous ne devriez pas entrer. Mais cela se soigne, dit Pascal Sergent avec un grand sourire. Quand vous recevez le maillot de Fausto Coppi de la part de sa famille, ça vient vous chercher.

Pascal Sergent devant une partie de sa collection Photo : Pascal Sergent

Il y a quelques jours, Pascal Sergent est allé en repérage sur le parcours du Paris-Roubaix, car il est maintenant consultant à la radio. Il a confié que ce qu’il redoute le plus, c’est l’arrivée des premiers coureurs, car chaque fois, il est pétrifié et il ne sait plus quoi dire.