F1 : un premier grand prix au Qatar en novembre

Le Qatar accueillera une course de formule 1 pour la première fois en novembre après avoir ratifié un contrat de 10 ans qui entrera en vigueur à compter de 2023.

Le Qatar occupera donc l'escale laissée vacante dans le calendrier actuel de la F1. La course se déroulera sous les réflecteurs, à 18 h heure locale, le 21 novembre sur le circuit international Losail.

Ce sera la 20e étape d'une saison qui doit en compter 22, et elle sera suivie du premier Grand Prix d'Arabie saoudite, à Djeddah, le 5 décembre, et du Grand Prix d'Abou Dhabi, le 12 décembre.

Cette course se déroulera exactement un an avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de soccer, le 21 novembre, à Al Khor, une ville située à environ 50 km au nord de Doha. Ce sera également un autre événement sportif international à se dérouler au Qatar après les Championnats du monde d'athlétisme à Doha il y a deux ans.

Il n'y aura donc pas de course de F1 au Qatar l'an prochain, en raison du tournoi de soccer. L'entente de 10 ans entrera en vigueur l'année suivante.

Le circuit de 5,4 km, qui peut accueillir 8000 spectateurs, est situé au nord de Doha et a déjà servi pour la série MotoGP en 2004.