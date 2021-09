Bo Bichette en vedette dans une victoire cruciale des Blue Jays

Bo Bichette a cogné deux circuits, dont un en fin de match, pour permettre aux Blue Jays de rompre l’égalité et d'inscrire une victoire cruciale de 6-5 contre les Yankees de New York, mercredi, à Toronto.

Bichette a dénoué l'impasse en huitième manche avec son 28e circuit et son 101e point produit de la saison, contre Clay Holmes (8-4). Comme en troisième manche contre Gerrit Cole, il a claqué la balle loin au champ opposé.

Les Jays sont toujours à un match des Red Sox de Boston, qui se sont imposés 6-0 à Baltimore et qui sont 2es en vue du match éliminatoire. Les Yankees de New York mènent la course, un match devant Boston.

Jordan Romano, de Markham, a récolté un 22e sauvetage pour mettre fin à une série de sept victoires des New-Yorkais. Adam Cimber (3-4) avait préparé le terrain pour Romano en lançant durant une manche et un tiers.

Le partant Jose Berrios a connu six bonnes manches au cours desquelles il a donné trois points et a retiré sept frappeurs au bâton. Berrios a retiré les 14 premiers frappeurs à lui faire face.

Semien donne le ton

Outre Bichette, Marcus Semien s’est aussi illustré dans le rectangle des frappeurs. Le joueur de deuxième but a cogné un coup de canon, son 44e de la saison, en première manche. George Springer l’a précédé au marbre pour donner une avance de 2-0 aux Blue Jays.

En deuxième manche, Santiago Espinal a réussi un double, puis Springer l'a fait marquer avec un simple.

Bichette a porté l'avance des Torontois à 4-0 et a battu au passage le record d'équipe pour les circuits par un joueur d’arrêt-court. Tony Batista en avait claqué 26 en 1999.

New York a réduit l'écart en cinquième manche. Gio Urshela et Brett Gardner ont produit des points avec un simple et un double, respectivement.

Au retour au bâton des Jays, Vladimir Guerrero fils a mis un terme à une disette de 0 en 20 avec un double d’un point.

Aaron Judge a riposté avec un ballon-sacrifice en sixième. Lors de la manche suivante, Kyle Higashioka a nivelé la marque à 5-5 contre Tim Mayza avec un simple de deux points.

Cole a accordé cinq points et neuf coups sûrs en six manches. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Corey Kluber et Robbie Ray seront les lanceurs partants, jeudi, lors du dernier match de la série.

Les Yankees termineront la saison à New York contre les Rays, pendant que les Jays accueilleront les Orioles.