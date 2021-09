Le CF Montréal s’incline devant les meneurs de la MLS

DeJuan Jones et Adam Buksa ont touché la cible pour le Revolution (20-4-5) avant un but contre son camp de Rudy Camacho, puis Gustavo Bou a inscrit un quatrième filet en fin de rencontre.

Joaquin Torres a réduit la marque pour Montréal (10-10-7), qui glisse au 8e rang, une position qui ne donne pas accès aux éliminatoires. Le D.C. United et Atlanta, deux concurrents directs des hommes de Wilfried Nancy, ont notamment gagné mercredi.

Le CF Montréal s'est trouvé devant un défi inédit en 2021, et il n'a pas choisi la bonne équipe pour affronter pareille situation : un recul de trois buts.

Le Revolution a ouvert la marque dès la 10e minute de jeu lorsque Jones a profité d'un retour d'un tir bloqué devant le but de James Pantemis pour loger le ballon dans un filet grand ouvert.

Environ sept minutes plus tard, Buksa a porté la marque à 2-0 en marquant de la tête à la suite d'un centre de Bou.

Et comme si la troupe de Bruce Arena avait besoin d'aide, Camacho a élargi le fossé lorsqu'il a fait dévier une autre tentative de centre de Bou derrière Pantemis.

À peine deux minutes plus tard, Torres a redonné vie à son équipe et à ses partisans lorsqu'il a marqué son quatrième but de la saison avec un tir de qualité.

À partir de cet instant, on a senti les hommes de Nancy plus vigoureux en attaque. Entre le but de Torres et la fin de la mi-temps, le CF Montréal a tenté cinq tirs vers Matt Turner, qui a dû effectuer des arrêts contre Victor Wanyama et Romell Quioto.

Après les 45 premières minutes de jeu, les deux clubs avaient tenté 15 tirs vers le filet adverse, dont 8 par la formation montréalaise. Le Revolution a cependant cadré cinq de ses tirs contre trois pour Montréal.

En deuxième mi-temps, le CF Montréal a réussi plusieurs incursions en zone adverse et a dirigé 11 tirs vers le filet adverse. Mais seulement trois étaient cadrés.

Puis, Bou a incité plusieurs des spectateurs à quitter le stade Saputo en déjouant Pantemis à la 86e minute.

Le CF Montréal disputera son prochain match samedi soir, également au stade Saputo, face à Atlanta.