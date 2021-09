Catherine Beauchemin-Pinard en tournée pour relancer le judo au Canada

Klimkait et Beauchemin-Pinard ont toutes deux remporté une médaille de bronze à Tokyo. Un exploit remarquable jamais réalisé auparavant par une judoka canadienne.

Les deux médaillées ont reçu une double mission de leur fédération nationale : relancer le judo, qui vit des heures difficiles au Canada, et promouvoir le judo féminin.

La première étape de leur tournée, c'est en Colombie-Britannique. Elles se rendront à Abbotsford, le 1er octobre, pour participer à des mini-camps techniques avec de jeunes athlètes de la région.

Radio-Canada a joint Catherine Beauchemin-Pinard, mercredi, au cœur de Vancouver.

Je vois l'occasion de promouvoir mon sport, de promouvoir le sport en général aussi, et de promouvoir le sport chez les jeunes filles , explique la judoka québécoise.

Je suis là pour faire découvrir ma passion, montrer mes techniques, puis espérer voir du monde suivre mon chemin dans quelques années.

Catherine Beauchemin-Pinard en tournée pancanadienne, à Vancouver Photo : Société Radio-Canada

Les deux médaillées olympiques comptent aussi rencontrer les responsables locaux, qu'ils soient du milieu politique ou communautaire, ou encore du monde des affaires.

Investir dans le sport et dans les jeunes, c'est très important selon moi, précise-t-elle. Et si je peux faire passer ce message-là, une de mes missions va être faite.

L'autre mission est de faire le tour des clubs de judo, de donner des conseils à la relève et d'inciter les jeunes filles à s'intéresser au judo.

Catherine Beauchemin-Pinard poursuit ainsi son approche auprès des jeunes qu'elle a entreprise dans les écoles du Québec depuis son retour au Canada.

Je suis toujours enthousiasmée de rencontrer les jeunes, de partager mon histoire, de leur expliquer comment j'ai commencé le judo, et que c'est possible pour eux, parce que quand j'étais jeune, je n'étais vraiment pas sportive, rappelle-t-elle. Ils sont vraiment contents de me voir, de voir ma médaille, et quand ils me posent des questions, c'est toujours très comique.

Remplir à nouveau les clubs pour assurer la relève

Cette initiative de Judo Canada a pour objectif de stimuler et de relancer le judo partout au pays à la suite des Jeux olympiques et de la pandémie.

En mars 2020, l'ensemble des clubs de judo s'est arrêté, et on s'est vite rendu compte que cette pandémie durerait quelques semaines, et que ça aurait un impact sur nos vies , explique Nicolas Gill, directeur général de Judo Canada.

Nicolas Gill en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

Et pour un sport de contact comme le judo, l'impact a été ressenti à grande échelle. Si on regarde la saison dernière, on a perdu 65 % de nos membres environ, on a une centaine de clubs qui n'ont pas repris leurs activités depuis le début de la pandémie.

Les clubs ont fermé pendant la pandémie, ç'a été un coup dur , rappelle pour sa part Beauchemin-Pinard.

Le monde ne pouvait pas vraiment faire de judo à cause du contact. Alors, Jessica et moi, on est là pour faire la relance, pour qu'il y ait plus de jeunes qui s'inscrivent et pour qu'ils aiment ce sport-là , ajoute-t-elle.

Nicolas Gill admet qu'il faudra deux ou trois ans pour retrouver le nombre d'inscrits dans les clubs canadiens avant la pandémie, autour de 23 000.

L'important, ce n'est pas juste de participer, c'est d'avoir aussi un peu de succès, dit Nicolas Gill en riant. D'avoir deux porte-parole comme ça, c'était une occasion qu'on ne pouvait pas manquer pour atteindre nos deux objectifs, soit d'aider les clubs sur le terrain pour relancer leurs activités, ils en ont besoin, et d'aider les jeunes filles à faire du judo, et on espère que plusieurs vont décider de suivre le chemin de Catherine et de Jessica.

Jessica Klimkait, médaillée de bronze à Tokyo, pratique le judo depuis l'âge de cinq ans. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Les médailles de bronze obtenues à Tokyo assurent à Judo Canada un financement pour le prochain cycle olympique de trois ans, pour la préparation des Jeux de 2024, à Paris.

Il faut s'assurer que notre structure est en santé si on veut maintenir le succès qu'on a eu à Tokyo.

Nos programmes de haute performance ne sont pas à risque directement, mais la réalité est que tout est lié, affirme Nicolas Gill. Si notre réseau de clubs n'est pas en santé, le haut de la pyramide va écoper tôt ou tard.

Nicolas Gill pense déjà aux JO de 2028, à Los Angeles, et à ceux de 2032, à Melbourne.

Si le groupe qui ira à Paris est pas mal en place, le groupe qui ira à Los Angeles, ce sont des jeunes qui ont 16, 17, 18 ans aujourd'hui, et ils ont énormément écopé de la pandémie, ils n'ont pas fait de compétition depuis 18 mois.

Dans nos programmes de haut niveau, c'est notre plus gros souci, admet le double médaillé olympique. Ce sont les générations de Los Angeles et de Melbourne sur lesquelles il faut travailler. On y réfléchit beaucoup.

Catherine Beauchemin-Pinard aux Jeux de Tokyo Photo : Getty Images / Harry How

La tournée canadienne de Catherine Beauchemin-Pinard et de Jessica Klimkait se fera par étapes. Elle va se bâtir en parallèle à leur saison, en tenant compte de leurs exigences d'entraînement à l'INS-Québec de Montréal.

Catherine et Jessica ont un gros mandat sur leurs épaules qui s'amorce ce week-end , précise Nicolas Gill.

Leur responsabilité est beaucoup plus grosse que la mienne à mon époque, car on ne vit pas un automne comme les autres, insiste-t-il. Si les clubs dans les centres communautaires ne reprennent pas leurs activités, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place.

Je prends cette occasion de le faire, même si ma saison va être chargée, parce qu'une médaille olympique, c'est un peu éphémère, reconnaît Catherine Beauchemin-Pinard. Et je veux prendre le temps de le faire quand c'est le temps.

Judo Canada prévoit des arrêts à Moncton, en Alberta, à Winnipeg, à Saint-Boniface et à Toronto. D'autres sont à venir.