Le champion de la boxe Manny Pacquiao annonce sa retraite

Associated Press

Le champion de huit divisions de poids et sénateur aux Philippines a annoncé sa retraite de la boxe professionnelle mercredi.

Alors que je raccroche mes gants de boxe, je voudrais remercier le monde entier. Surtout le peuple philippin, a mentionné le boxeur de 42 ans lors d'une vidéo de 14 minutes publiée sur sa page Facebook. C'est difficile pour moi d'accepter que mon temps soit terminé en tant que boxeur. Aujourd'hui, j'annonce ma retraite.

Pacquiao a conclu sa carrière de 26 ans et de 72 combats avec un dossier de 62 victoires, dont 39 par K.-O., 8 revers et 2 verdicts nuls. Il a remporté 12 titres de champion du monde.

Sa retraite survient après qu'il eut subi une difficile défaite aux mains de Yordenis Ugas, le 21 août. Le boxeur cubain a gagné par décision unanime, conservant ainsi sa ceinture des mi-moyens.

Pacquiao avait récemment laissé entrevoir la possibilité qu'il se retire. Elle était attendue parce qu'il vise de plus gros combats dans l'arène politique. Plus tôt en septembre, il a accepté la nomination de son parti politique et a déclaré qu'il se présenterait comme candidat à la présidence pour les élections de mai 2022.

Il a accusé l'administration du président Rodrigo Duterte, son adversaire officiel, d'aggraver la corruption au pays. Il a promis de lutter contre la pauvreté et a averti les politiciens corrompus qu'ils finiraient bientôt en prison.

L'histoire de vie et la carrière légendaire de Pacquiao -- il est le seul boxeur de l'histoire à avoir remporté le titre dans huit catégories de poids -- ont fait honneur à sa nation.

Adolescent, il a quitté sa maison appauvrie du sud des Philippines et s'est embarqué sur un navire à destination de Manille. Il a fait ses débuts en boxe professionnelle en tant que junior chez les poids mouches à l'âge de 16 ans, en 1995. Il a lutté pour sortir de la pauvreté et est devenu l'un des athlètes les mieux payés du monde.