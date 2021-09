Le hockeyeur victime d’insultes racistes en Ukraine réclame justice

Jalen Smereck, un défenseur américain du HC Donbass, a mentionné qu'il prend une pause jusqu'à ce que le joueur du HC Krementchuk Andri Denyskin soit suspendu et banni de la ligue .

Denyskin s'est moqué de Smereck, qui est Noir, avec un geste qui imitait le fait d'éplucher une banane et de la manger lors du match entre Krementchuk et Donbass, dimanche.

Le geste a été capté sur vidéo et a été largement diffusé. Denyskin a été expulsé du match et fait face à une autre sanction de la ligue.

Ces situations sont très difficiles à vivre et je crois fermement qu'il faut défendre ce qui est juste. J'ai beaucoup réfléchi à la suite pour moi dans ma carrière, mais pour le moment, j'ai décidé que je prendrai un congé personnel du HC Donbass et que je ne jouerai pas un autre match dans la (Ligue ukrainienne de hockey) jusqu'à ce qu'Andrey Denyskin soit suspendu et expulsé de la ligue.

Une citation de :Jalen Smereck, défenseur du HC Donbass