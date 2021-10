Valérie Grenier veut retrouver sa confiance en super-G

L'équipe canadienne est partie en Suisse le 1er septembre pour son premier camp à Passo dello Stelvio, à Saas Fee puis à Zermatt.

Les conditions n’étaient pas les meilleures avec un peu de neige molle. On en a quand même profité pour travailler des bonnes choses, malgré les conditions qui n’étaient pas au top.

Rappelons que la saison dernière, Grenier revenait d'une grave blessure à la jambe (quadruple fracture) qui lui a fait perdre des mois de compétition.

J’ai été agréablement surprise de ma saison puisque je n’avais aucune idée de comment ça allait se passer. Ça m’a fait du bien de voir que je faisais partie du top 15 à quelques courses. Puis, parfois, j’étais plus rapide jusqu’à ce qu'il m’arrive un malheur, dit-elle en souriant. Mais j’ai eu des déceptions puisque j’ai eu plusieurs DNF (abandons), des grosses erreurs qui m’ont coûté cher. J’aurais pu faire encore mieux. Et en terminant comme ça, j’avais vraiment hâte de passer à la saison suivante.

Valérie Grenier en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

Elle admet avec beaucoup d'honnêteté qu'elle a du mal à chasser un blocage psychologique qui l'empêche de skier à fond sur les tracés de super-G.

Physiquement, je suis remise à 100 %, mais mentalement, pas encore. En vitesse, j’ai encore beaucoup de misère. En super-G, j’ai essayé de revenir du mieux que je pouvais pendant la saison, mais ça n’a pas vraiment bien été dans les quelques courses que j’ai faites.

Au camp d'entraînement, en slalom géant, ça s’est très bien passé, j’étais super bien sur mes skis. Mais j’ai réalisé qu'en super-G, j’ai encore un petit blocage mental quand ça va un peu plus vite, quand le parcours arrive vraiment vite , admet-elle volontiers.

En super-G, j’ai encore beaucoup de travail à faire, ajoute-t-elle. À Stelvio, la piste était assez facile, assez plate, je me sentais bien sur mes skis, donc je pensais que tout allait bien. Mais à Staas Fee, la piste de super-G était plus intense, il y avait un saut suivi d’un mur.

Je me suis forcée à le faire, sans réaliser que mon blocage était encore là. Je l’ai fait trois, quatre fois, mais la quatrième fois, ça m’a vraiment fait peur. Et je n’ai pas eu une belle journée après ça. Je pleurais et je ne me sentais pas bien.

Je ne sais pas vraiment pourquoi ce parcours-là tout d’un coup m'a fait peur. Je crois que c’est quand la vitesse est juste plus élevée. Après le saut, je ne me sentais pas, car la neige était vraiment agressive, vraiment très rapide, les gates (portes) arrivaient vite, on dirait que je n’étais jamais capable de rester dans le tempo.

Un blocage à régler

Je pense que c’est quand la neige est rapide, et que tout arrive trop rapidement. Même s’il y a un pitch (mur), mais qu’il y a moins de vitesse, je me sens bien, comme à Zermatt. Ça tournait plus et la neige était plus molle, donc ça allait super bien et je n’avais aucun problème.

J’ai réalisé que j’aurais dû y aller plus graduellement, je voulais y aller à fond. Mais quelque chose à l’intérieur de moi m’empêchait de le faire. Ça, ça a été un peu poche , dit-elle.

L'équipe canadienne à l'entraînement à Saas Fee, en Suisse, près de la frontière italienne Photo : Canada Alpin

Valérie Grenier ne se laisse pas décourager, mais doit y aller à son rythme. Son plan est de participer à cette saison de Coupe du monde en slalom géant et en super-G. Alors, elle fait appel à un spécialiste.

J’ai recommencé à travailler avec mon préparateur mental qui m’avait vu après ma blessure. On va se voir chaque semaine, on va essayer des petites choses, explique-t-elle. C’est vraiment bizarre ce qui se passe à l’intérieur de moi, donc c’est juste besoin d’y aller plus graduellement.

Grenier retrouve Sieger Roorda grâce au soutien de B2dix.

Je dois me donner le temps. On dirait que je me fâche facilement contre moi-même aussitôt que quelque chose comme ça se passe. Je suis tellement déçue de voir que je ne suis pas à 100 % encore, admet-elle. Il faut que je réalise que j’ai besoin de plus de temps, c’est juste normal.

Faire du temps son alliée

La skieuse de Saint-Isidore ne veut surtout pas précipiter les choses.

Si je ne me sens pas encore bien pour des courses de vitesse cette saison, ce sera la réalité des choses, fait-elle remarquer. Je ne vais pas me pousser à faire une course quand je ne suis pas prête à 100 %. Sinon, c’est juste une mauvaise idée. Je vais juste go easy on myself (me ménager).

Le camp d'entraînement a permis à Valérie Grenier de retrouver ses repères en slalom géant, de travailler sur certains aspects techniques. Et les mauvaises conditions de neige l'ont obligée à se concentrer encore plus.

Quand la neige est moins bonne, c’est presque mieux, car ça te force à faire attention et être vraiment consciente de ce qui se passe sous tes pieds. Quand c’est mou et que ça creuse, il faut vraiment que tu sois solide sur ton ski extérieur, des trucs comme ça. Ç'a été efficace comme camp. Et à la fin du camp, je me sentais bien en GS, et je suis contente de là où on en est rendu.

Au prochain camp, qui commence le 9 octobre, l'équipe canadienne concentrera ses efforts à préparer l'épreuve de Sölden, en Autriche, première étape de la saison disputée le week-end du 23 octobre.

Pour moi, ce sera un focus sur le GS, car ce sera juste avant Sölden. On va vraiment y aller plus à fond. Je vais essayer d’attaquer le plus possible. Ça va être vraiment bon pour moi pour me préparer pour la piste de Sölden qui est vraiment très à pic.

La piste de Sölden en Autriche Photo : Getty Images / Michel Cottin/Agence Zoom

Elle se donne encore du temps pour bâtir son calendrier de Coupe du monde et garde la porte ouverte pour le super-G.

Je ferai tous les slaloms géants. Et en ce moment, les super-G sont sur l’horaire aussi, précise-t-elle. Mais ça va vraiment dépendre de comment ça se passe en vitesse. À Killington et à Lake Louise, je vais faire du slalom géant et un peu de super-G. On va voir si on peut continuer en super-G et si ça a du sens de le mettre à l’horaire.

Pour l’instant, c’est difficile à dire, car je ne pense pas que je vais m’entraîner bientôt en super-G. On va attendre de voir comment ça se passe en novembre. J’aimerais vraiment les faire les super-G, mais si je ne me sens pas prête. Je vais l’accepter.

Valérie Grenier peut ne faire qu'une discipline et se concentrer sur le slalom géant. Elle sera alors à la même enseigne que les spécialistes du slalom.

Pour autant qu’on est dans le top 30 dans une des disciplines, on a notre place dans l’équipe nationale , rappelle-t-elle.

Valérie Grenier Photo : Getty Images / Alexis Boichard

Les Jeux olympiques, oui, mais...

La saison 2021-2022 de Coupe de monde fera place en février aux Jeux olympiques. Un événement important qui oblige les athlètes à se préparer en conséquence.

Notre entraîneur Manuel (Osborne-Paradis) nous mentionne qu’il ne faut pas peaker tout de suite, être à notre meilleur en ce moment, dit-elle. Il faut essayer d’être à notre meilleur aux Jeux olympiques. Mais pour moi, les Coupes du monde sont aussi importantes. Donc, mon focus est d’abord sur le début de la saison.

Évidemment, on a les Olympiques en tête, donc il faut faire attention à notre volume d’entraînement et garder notre énergie tout au long de la saison pour être pas trop fatiguées aux JO, car c’est en février. On aura déjà fait beaucoup de courses.

Consciente de l'enjeu, Valérie Grenier sait qu'elle devra mettre son énergie aux bons endroits .

Rappelons qu'aux Jeux olympiques de 2018, en Corée du Sud, la skieuse canadienne avait terminé au 6e rang de l'épreuve du combiné (descente et slalom).