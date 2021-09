Un joueur victime d’actes racistes d’un adversaire en Ligue ukrainienne

L'attaquant du HC Krementchuk Andri Denyskin a mimé l'épluchage et la consommation d'une banane en direction de Jalen Smereck, qui a joué quatre ans dans les filiales des Coyotes de l'Arizona, et qui évolue pour le HC Donbass.

Deniskin a été expulsé du match et se trouve sous le coup d’une enquête qui pourrait mener à des mesures disciplinaires de la ligue.

Dans une déclaration officielle, le nouveau président de la Fédération internationale de hockey, Luc Tardif, a été très clair.

L'IIHF condamne dans les termes les plus forts les actions d'Andri Denyskin. Il n'y a pas de place pour un geste aussi ouvertement raciste et antisportif dans notre sport et dans la société.

Il s'agit d'une attaque directe contre les idéaux et les valeurs de notre sport, et nous veillerons à ce que toutes les enquêtes nécessaires sur les violations de l'éthique soient menées pour garantir que ce comportement soit sanctionné de manière appropriée.

Il ne devrait plus jamais avoir le droit de jouer au hockey. Je suis plus que dégoûté. Ça fait mal à regarder. J'ai hâte de connaître la suspension , a écrit sur Twitter l'attaquant du Lightning de Tampa Bay Mathieu Joseph.

Selon certains médias, Denyskin se serait excusé sur les réseaux sociaux, mais le message a apparemment été supprimé.