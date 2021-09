Hakuho, le plus grand lutteur de sumo, prend sa retraite

Son palmarès en fait le plus grand yokozuna (grand champion) de l'histoire du sumo. Le lutteur d'origine mongole Hakuho, qui a mis fin lundi à sa carrière à l'âge de 36 ans, se consacrera désormais à former de jeunes talents.

En 20 années passées à arpenter les dohyo (monticules d'argile où ont lieu les combats), il a battu quasiment tous les records de ce sport traditionnel japonais : plus grand nombre de tournois remportés (45), de combats gagnés dans une carrière (1187) et sur une année (86 sur 90 en 2009).

Un seul record lui échappera : celui de la plus grande série de combats victorieux, établi à 69 dans les années 1930. Hakuho a échoué d'une courte tête à 63.

Le yokozuna a choisi de demeurer dans le monde du sumo comme entraîneur après sa retraite sportive, ayant acquis en 2019 la nationalité japonaise, condition indispensable pour prendre les commandes d'un heya (centre d'entraînement et de vie) au sein de l'Association japonaise de sumo (AJS).

Il était déjà investi depuis longtemps dans la découverte et la formation de nouveaux talents. Il a lancé dès 2011 la Coupe Hakuho , tournoi annuel permettant à des enfants de s'affronter sous les yeux des plus grands de la discipline.

Plusieurs jeunes recrues qu'il a prises sous son aile sont devenues des rikishi (nom donné aux lutteurs) de haut niveau, qui l'accompagneront dans son nouveau centre.

Lui-même n'était pas destiné au sumo. Son père, champion de lutte mongole devenu le premier médaillé olympique de l'histoire de son pays aux Jeux de 1968, voulait en faire un judoka.

Le jeune Munkhbat Davaajargal était davantage fasciné par les rikishi, dont les photographies ornaient les pages des magazines de sumo qu'il dévorait.

Il est arrivé au Japon en 2000, à 15 ans, et son physique à l'époque (1,75 m pour 62 kg) semblait si peu prometteur qu'il a d'abord eu du mal à être recruté dans un heya. Personne ne voulait d'un gamin pâle et maigrichon comme moi , écrit-il dans son autobiographie parue en 2015.

Hakuho Photo : Getty Images / Tomohiro Ohsumi

Le jeune homme est monté pour la première fois sur le dohyo en 2001, sous le nom de lutteur Haku-ho , dont le deuxième caractère, désignant un oiseau de la mythologie chinoise, est emprunté au nom du yokozuna Taiho, légende des années 1960.

À force de keiko – l'exténuant entraînement matinal quotidien – et de chanko , les repas pantagruéliques des sumotoris, il a amélioré sa technique et a sculpté son corps, atteignant 1,92 m pour 158 kg. Il a gravi les divisions du classement jusqu'à atteindre, en 2007, le rang suprême de yokozuna.

Sa rivalité féroce avec l'autre yokozuna de l'époque, son compatriote Asashoryu, puis son règne sans partage quand celui-ci est forcé à la démission en 2010, laissent peu de place aux lutteurs japonais : aucun des six tournois annuels ne sera remporté par un champion maison entre janvier 2006 et janvier 2016.

Beaucoup d'amateurs japonais se détournaient alors du sumo, par ailleurs secoué par divers scandales.

La domination de Hakuho n'était pas du goût de tous. Une partie des amateurs et certains membres de l'AJS, dont les critiques sont abondamment relayées par les tabloïds japonais, lui reprochaient son attitude bravache sur le dohyo, ses gestes de triomphe lorsqu'il recevait les liasses d'enveloppes remises au vainqueur d'un combat ou ses gifles aux adversaires, autant de faits jugés indignes d'un yokozuna.

Fin 2017, il a été conspué lorsqu'il a contesté l'issue d'un combat, une attitude inouïe parce que les lutteurs ne sont censés montrer aucune émotion et encore moins protester. Il est clair qu'il n'a rien compris à l'esprit du sumo japonais , lançait alors Mainoumi, ancien lutteur devenu commentateur à la télévision.

N'ayant plus grand-chose à prouver et son corps accumulant les blessures, Hakuho manquait de nombreux tournois depuis quelques années, ce qui lui avait aussi valu critiques et rappels à l'ordre.

Seul au sommet depuis la retraite d'un autre yokozuna, Kakuryu, en mars, Hakuho semblait attendre l'occasion de passer le relais. Le moment est arrivé. Un autre lutteur d'origine mongole, Terunofuji, a été sacré yokozuna en juillet et vient de remporter le tournoi d'automne.