Les Américains ravissent le titre aux Européens à la Coupe Ryder

Les Américains ont remis la main sur la coupe Ryder, dimanche, lançant un message fort à l'Europe à la suite de l'impressionnante performance de la plus jeune équipe de leur histoire.

Scottie Scheffler, un des six nouveaux venus des États-Unis à cette compétition, a donné le ton en battant l'Espagnol Jon Rahm, le meilleur golfeur au monde, par la marque de 4-et-3.

Le coup de grâce a été donné par le golfeur de 24 ans Collin Morikawa, qui était le plus jeune joueur de la formation américaine. Il a réussi un coup roulé d'une distance de trois pieds pour un oiselet au 17e fanion pour permettre aux États-Unis d'atteindre le total nécessaire de 14 points et demi.

Il reste maintenant à savoir quel sera l'écart entre les deux équipes au terme du tournoi sur le parcours de Whistling Straits.

Je me suis levé ce matin et je disais aux gars d'atteindre les 20 points parce que ce sera la nouvelle ère de l'équipe américaine à la Coupe Ryder , a dit Patrick Cantlay, qui a terminé le week-end en signant une victoire contre Shane Lowry. Nous avons beaucoup de jeunes golfeurs. Ils feront partie de l'équipe pendant encore longtemps et je voulais lancer un message.

Tony Finau a mentionné avant le début des matchs individuels que cette représentation du tournoi était importante parce que l'Europe avait remporté neuf des 12 dernières.

Les États-Unis comptaient tellement de nouveaux visages qu'il n'y avait pas vraiment de cicatrices d'avoir vu les Européens soulever la coupe il y a plus de trois ans.

Les Américains comptaient également dans leurs rangs quatre des cinq meilleurs golfeurs au monde. Et ils ont joué comme tel.