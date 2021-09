Les Rays afficheront leur projet de garde partagée avec Montréal dans leur stade

Assurant ne pas vouloir distraire les Rays dans leur course au championnat, le président de l'équipe, Matt Silverman, souhaite profiter de l'attention médiatique que génèrent les séries éliminatoires pour afficher un graphique très simple de Tampa Bay et Montréal dans le champ droit du terrain pour la durée du tournoi automnal.

Avec les yeux du baseball rivés sur nous en octobre, nous voulons afficher un symbole clair de notre plan et de notre engouement envers lui. Ça présentera nos efforts de manière subtile tout en conservant notre attention sur le désir de gagner , a déclaré Silverman dans l'émission de radio This Week In Rays Baseball.

Le concept des villes-sœurs

Les Rays veulent convaincre partisans et partenaires de leur projet de garde partagée, où deux nouveaux stades à aire ouverte seraient construits à Tampa Bay et à Montréal. L'équipe se diviserait les domiciles: du printemps jusqu'à juin à Tampa, puis à Montréal pour le reste de la saison. Les séries éliminatoires seraient présentées en alternance d'une ville à l'autre.

Le Tropicana Field, actuel domicile des Rays de Tampa Bay, à St.Petersburg. Photo : The Associated Press / Reinhold Matay

Selon Silverman, cette garde partagée demeure la meilleure et possiblement la seule chance de garder l'équipe à Tampa Bay. Leur entente avec le Tropicana Field échouera en 2027, saison au terme de laquelle l'avenir est encore flou pour les Rays.

Je suis plus optimiste que jamais que nous allons réaliser ce projet , a ajouté Silverman, précisant croire dans le concept des villes-sœurs au baseball , et que la direction de la MLB y croit aussi.

Selon Silverman, les pourparlers avancent bien et les parties s'attardent maintenant aux aspects positifs du plan et les possibilités qui viennent avec lui.

C'est l'idée de profiter du baseball quand la météo est optimale. C'est de construire un stade public où l'on peut voir du baseball, du soccer, du football, des concerts et bien d'autres choses. C'est l'envie d'établir une connexion avec Montréal qui générera des emplois, du tourisme et du commerce à notre économie , a détaillé Silverman.

Un stade avec des fonds publics

Si la garde partagée devait se réaliser, un nouveau stade serait construit à Montréal, sur le terrain du bassin Wellington.

De partager l'équipe entre les deux marchés permettrait de ne pas avoir besoin d'un stade grand format pour Montréal, ou encore doté d'un toit, rétractable ou non, en Floride, diminuant ainsi de beaucoup les coûts, selon Stephan Bronfman, qui dirige les investisseurs montréalais intéressés au projet de garde partagée avec les Rays.

Stephen Bronfman dirige le Groupe Baseball Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le Groupe Baseball Québec de Stephen Bronfman et ses associés espère installer son nouveau stade doté d'un complexe communautaire dans Griffintown, sur des terrains de la Société immobilière du Canada, une société de la Couronne. Le groupe a formé un partenariat avec le développeur immobilier Devimco pour l'achat et le développement de ces terrains.

En mars, le premier ministre François Legault a donné un coup de pouce au projet de Stephen Bronfman de ramener le baseball majeur à Montréal en se disant ouvert à une participation financière du gouvernement québécois, soulignant la qualité des gens d'affaires impliqués dans le Groupe Baseball Montréal.

Outre Bronfman, le Groupe Baseball Montréal comprend également Alain Bouchard (Alimentation Couche-Tard), Stéphan Crétier (Garda World), Éric Boyko (Stingray) et Mitch Garber (Investir au Canada).