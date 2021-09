Les Blue Jays s’accrochent à une participation aux séries éliminatoires

Associated Press

Teoscar Hernandez, Marcus Semien et George Springer ont cogné des circuits pour aider les Blue Jays de Toronto à rester en vie dans la course aux séries en battant les Twins du Minnesota 6-1, samedi soir.

Robbie Ray (13-6) a accordé seulement trois coups sûrs en six manches pour permettre aux Torontois de mettre fin à une série de trois revers.

Les Blue Jays demeurent donc à deux matchs des Yankees de New York et des Red Sox de Boston dans la course pour les deux places disponibles au match éliminatoire de l'Américaine, avec sept matchs à jouer.

Pour une deuxième saison de suite, les Rays de Tampa Bay se sont assuré du titre de la section Est de l'Américaine, samedi.

Semien a donné les devants 3-1 aux siens avec sa 43e longue balle de la saison. Il a ainsi rejoint Dave Johnson, qui avait atteint ce plateau en 1973, pour le plus grand nombre de circuits en une saison par un joueur de deuxième but.

Je crois que nous sommes prêts, a affirmé Semien. Oui, nous sommes jeunes. Oui, c'est nouveau pour certains d'entre nous d'être dans une course aux séries. Avec des partisans dans les gradins, c'est un peu différent par rapport à l'an dernier. Mais je crois que nous sommes prêts.

Peu importe les circonstances, nous allons suivre notre plan de match et affronter n'importe quelle équipe.

Springer a freiné une séquence de 0 en 16 avec un circuit de deux points en septième manche. C'était son 18e de la saison et son premier depuis le 11 septembre.

Ray au sommet de son art

Le lanceur Robbie Ray, qui mène l'Américaine avec une moyenne de 2,68 et qui trône au sommet du baseball majeur avec 244 retraits sur des prises, a accordé un point et passé six frappeurs dans la mitaine.

C'était plaisant à regarder , a mentionné le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, au sujet de la performance de son lanceur.

Il est notre meilleur lanceur et il est digne du trophée Cy-Young. Il devrait gagner le Cy-Young , a tonné le gérant.

Les Twins ont inscrit leur seul point sur un ballon-sacrifice en première manche. Ils ont placé des coureurs sur les sentiers lors de quatre des cinq manches suivantes, mais Ray a chaque fois limité les dégâts.

La formation du Minnesota a été 0 en 6 avec des coureurs en position de marquer.

Les Blue Jays ont pris les devants en deuxième grâce au circuit d'Hernandez et à un double d'un point de Randal Grichuk, combiné à une erreur du voltigeur de droite Brent Rooker.

Absent depuis le 14 septembre en raison d'une blessure aux abdominaux, le partant des Twins John Gant (5-10) a concédé deux points, dont un mérité, en trois manches à son retour de la liste des blessés pour 10 jours.

Avant la rencontre, les Twins ont rendu hommage à leur ancien joueur de premier but Justin Morneau. Le Canadien, natif de New Westminster en Colombie-Britannique, a été intronisé au Temple de la renommée des Twins.

Les deux équipes s'affronteront une dernière fois dimanche après-midi, puis les Blue Jays rentreront à Toronto pour leurs deux dernières séries. Ils affronteront les Yankees et les Orioles de Baltimore pour compléter la saison.