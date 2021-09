Evan Bush et le Crew de Columbus défont le CF Montréal 2-1

Gyasi Zardes a été le héros de cette victoire du Crew en marquant les deux buts des siens. Il a d'abord déjoué James Pantemis à la 44e minute avant de récidiver à la 62e minute.

Envoyé dans la mêlée pour seulement la troisième fois cette saison, Evan Bush, qui a connu tant de beaux moments avec l'Impact de Montréal entre 2012 et 2020, a bloqué trois tirs et mérité sa deuxième victoire de la saison.

Bush est venu tout près de réussir son 44e blanchissage en carrière, et son deuxième de la saison, mais il en a été privé par Romell Quioto pendant la deuxième minute des arrêts de jeu de la deuxième mi-temps.

La défaite du CF Montréal (10-9-7), combinée aux victoires de l'Union de Philadelphie et de D.C. United, a refoulé les hommes de Wilfried Nancy au septième rang de l'Association de l'Est.

Le CF Montréal disputera son prochain duel contre la crème de la MLS, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, mercredi soir au stade Saputo.

Efforts stériles

La formation montréalaise a joué avec le ballon au pied pendant une majorité du temps en première moitié de match, mais ses tentatives d'incursions dans le territoire du Crew se sont la plupart du temps buté à une défensive étanche.

Bush n'a eu qu'à bloquer deux tirs, peu dangereux, de la part de Quioto et de Djordje Mihailovic.

Jusqu'aux derniers instants de cette première période, Pantemis avait également été appelé à bloquer deux tirs, dont un incisif de Liam Fraser, à la 21e minute.

Il était aussi intervenu en quelques occasions, de façon judicieuse, pour couper des tentatives de centres qui auraient pu mener à des tirs dangereux.

Toutefois, il n'a rien pu faire sur le premier but de Zardes, qui a réussi à se glisser dans la surface de réparation, derrière la défensive montréalaise, et à faire bifurquer du pied droit un centre de Derrick Étienne.

Le CF Montréal s'est montré plus fringant dès les premiers instants de la deuxième période, et Samuel Piette et Joaquin Torres ont menacé la forteresse de Bush, sans toutefois toucher la cible, à la 50e et 52e minute.

Environ 10 minutes après la tentative infructueuse de Torres, Zardes a jeté une douche froide sur les ardeurs des joueurs montréalais. Il a battu Pantemis d'un puissant tir du pied gauche qui s'est frayé un chemin jusque dans la partie supérieure gauche du filet.

Ce but de Zardes était son sixième en 10 matchs en carrière face à l'organisation montréalaise.

Peu de temps après, Wilfried Nancy a procédé à plusieurs changements, amenant Zorhan Bassong, Sunusi Ibrahim, Matko Miljevic, à la 68e minute, et Lassi Lappalainen, à la 80e minute.

Lors des arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, Lappalainen a effectué un tir qui a abouti sur le poteau à la droite de Bush avant que Quioto ne pousse le rebond dans le filet.