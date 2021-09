Les Américains larguent l’Europe, mènent aisément 11-5 à la Coupe Ryder

Bryson DeChambeau et Scottie Scheffler ont remporté le dernier match sous la formule de la meilleure balle pour permettre aux Américains de diviser les honneurs des quatre affrontements de l'après-midi.

Les États-Unis sont en très bonne position pour remporter le tournoi, à l'aube des 12 confrontations individuelles restantes qui auront lieu dimanche.

La formation américaine devra se rendre à un total de 14 points et demi pour ravir la coupe aux Européens. Dans l'histoire du tournoi, aucune équipe n'a amassé moins de trois points et demi lors des 12 matchs individuels.

Scottie Scheffler et Bryson DeChambeau ont bien célébré leur victoire à la Coupe Ryder

DeChambeau et Scheffler ont battu 3-et-1 Tommy Fleetwood et Viktor Hovland. Quelques minutes plus tôt, le duo américain composé de Dustin Johnson et Collin Morikawa a mené la vie dure à Ian Poulter et Rory McIlroy pour triompher 4-et-3.

Johnson a porté à 4-0 sa fiche depuis le début du tournoi. McIlroy présente quant à lui un dossier de 0-3 et l'équipe qu'il formait avec un coéquipier a rarement été dans le coup lors des deux journées d'activités.

Rory McIlroy

L'Europe a obtenu un autre point grâce aux Espagnols Jon Rahm et Sergio Garcia, qui sont invaincus en trois matchs. Rahm et Garcia ont pris la mesure de Brooks Koepka et Jordan Spieth par la marque de 2-1.

Shane Lowry a offert aux Européens leur autre point de la journée lorsqu'il a sauvé une normale au 18e fanion. Lowry et Tyrell Hatton ont vaincu Tony Finau et Harris English par un trou.

Outre Rahm et Garcia, qui ont tenu le fort, les paires européennes ont éprouvé des difficultés en début de journée. Les États-Unis ont récolté trois points pour compléter la troisième séance avec une priorité de 9-3.

Il s'agissait alors du fossé le plus important jamais enregistré après trois programmes depuis que le reste de l'Europe s'est joint à la Grande-Bretagne et à l'Irlande pour la Coupe Ryder, en 1979.

Au passage, il y a tout de même eu une bonne nouvelle pour Garcia, qui a enregistré une 24e victoire à la Coupe Ryder pour devancer Nick Faldo au sommet de l'histoire du tournoi à ce chapitre.

Nous n'allons pas abandonner, ça c'est sûr. Ça va être difficile mais nous allons donner le meilleur de nous-mêmes Une citation de :Jon Rahm, numéro un mondial

Les Américains tentent de remettre la main sur la coupe après avoir perdu à Paris il y a trois ans. L'Europe a remporté la Coupe Ryder lors de neuf des 12 dernières représentations du tournoi.

LPGA : Hataoka rejoint Minjee Lee au sommet

La Japonaise Nasa Hataoka a réussi un trou d'un coup pour une deuxième journée de suite et elle partage la tête du Championnat NW Arkansas après deux rondes.

Hataoka a remis une carte de 6-5 (-6), samedi, et elle a rejoint l'Australienne Minjee Lee au premier rang du tournoi.

Âgée de 22 ans, Hataoka a utilisé un fer 5 pour réussir un trou d'un coup au sixième fanion du parcours du club de golf Pinnacle.

Hataoka avait réussi un trou d'un coup au 11e fanion lors de la première ronde. Elle est devenue la cinquième golfeuse de l'histoire du circuit de la LPGA à réussir deux trous d'un coup lors d'un même tournoi.

Lee, qui a remporté le Championnat Evian en juillet, a ramené une carte de 63 lors de la deuxième ronde. Hataoka et elle montrent un pointage cumulatif de moins-12.

Brooke M. Henderson (71) sera la seule Canadienne à participer à la ronde finale. Elle pointe à égalité en 35e position, à -4.