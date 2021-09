Le Canadien de retour sur les lieux du crime

Il y eut d’abord l’effrayante collision entre le genou de Corey Perry et John Tavares, le 20 mai. Une séquence que le capitaine des Leafs n’a d’ailleurs jamais revue et dont il ne garde aucun souvenir.

Puis il y eut cette élimination hâtive, une autre, une cinquième d’affilée au premier tour des séries à dire vrai, véritable coup de poignard dans le cœur des amateurs torontois qui ont saigné en bleu et en blanc pendant quatre long mois (certaines mauvaises langues diront pendant 54 longues années, mais nous ne sommes pas de cet acabit).

Les deux, Tavares et l’équipe, ont depuis belle lurette entamé leur processus de guérison. Celui du numéro 91 arrivera à terme samedi soir lorsqu’il sautera sur la glace qu’il a quittée sur une civière à son dernier match, le premier de la série entre le CH et les Leafs.

Il y a certes eu quelques matchs simulés entre amis depuis, mais personne ne va être trop intense sur John Tavares pendant ces exercices, a spécifié l’entraîneur Sheldon Keefe.

C’est peut-être un peu plus important pour moi que les matchs préparatoires des autres saisons, a fait valoir le capitaine. Je vais essayer de transformer ma nervosité en enthousiasme.

Tavares a été blessé lors du premier match de la série entre les Leafs et le Canadien. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

C’est une grande étape pour lui, a ajouté Keefe. Il a travaillé tellement fort. Avec ce que j’ai vu depuis le début du camp, il est prêt, il est concentré. Tout le travail qu’il a accompli a paru dès le premier entraînement.

C’est maintenant la dernière case à cocher avant qu’il tourne la page complètement. Une citation de :Sheldon Keefe à propos du premier match de John Tavares depuis sa blessure

Quand on lui a demandé si cette blessure avait changé son approche au hockey, le capitaine a offert une longue réponse, inspirée, où se sont mêlés l’importance de profiter de la vie, le privilège de gagner son pain en jouant au hockey, la fébrilité du match à venir.

La page de ce chapitre est presque entièrement tournée pour l’homme aux 77 millions. Il a fait la paix avec Perry et Ben Chiarot, l’auteur du plaqué qui l’a envoyé à terre juste avant le choc, qu’il n’a jamais considéré comme mal intentionné d’ailleurs.

D’après ce que j’ai entendu sur [Chiarot], ce n’était pas intentionnel , a relevé Tavares.

Les deux joueurs du Canadien l’ont d’ailleurs texté peu de temps après l’accident.

Passer à une autre étape

L’autre guérison sera plus longue, la blessure étant plus profonde, le remède encore inconnu.

Comment surmonter cette guigne, cette malédiction. Les succès en saison de l’équipe depuis qu’elle est menée par ce quatuor d’attaquants (Tavares, William Nylander, Mitch Marner et Auston Matthews) extrêmement talentueux ne suffisent plus.

Récemment, l’estimé collègue Elliotte Friedman a évoqué en entrevue avec Matthews dans le cadre du balado 31 Thoughts, le sentiment d’urgence que la direction des Leafs essaie d’instiller à leurs joueurs cette année. L’idée qu’une autre saison de déceptions pourrait signifier la fin de cette ère en Ontario.

Le buteur de l’Arizona n’a pas cherché à cacher qu’il ressentait la même chose. Voilà peut-être la dernière chance pour ce groupe de prouver qu’il peut venir à bout de ses mésaventures par lui-même, sans changements majeurs.

En ce sens, l’équipe devra tirer des leçons de son élimination en sept matchs face au Tricolore le printemps dernier.

Bien que l’on en soit qu’au premier match préparatoire d’une saison qui, normalement entrecoupée de Jeux olympiques qui plus est, promet d’être longue, il s’agit néanmoins du premier pas vers la rédemption.

Nous serons toujours déçus. Il y aura toujours une blessure quand on va penser à ça, a admis Tavares. Maintenant on veut regarder de l’avant et essayer d’apprendre de ça […] Ça nous montre ce qu’on doit faire pour que les choses aillent bien. Le dévouement, l’intensité qu’on doit avoir.

Le Canadien a effacé un retard de 1-3 pour éliminer les Maple Leafs en sept matchs au premier tour. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Il y a des hauts et des bas dans la saison, les gens se souviennent souvent des bas quand les choses ne tournent pas bien pour toi. Mais quand ça va bien, comment faire pour maintenir ça? Pour que quand tu sens que les choses ne se passent pas comme tu le voudrais, que tu fais face à l’adversité, que tu sois capable de continuer de jouer de la bonne façon, de dicter le jeu , a-t-il ajouté.

Il ne faut surtout pas oublier que nous formons une bonne équipe. On a accompli beaucoup de grandes choses l’an dernier. On sait qu’on a échoué à terminer le travail, mais on était en position de le faire parce qu’on avait fait de bonnes choses pour se rendre là , a nuancé Sheldon Keefe.

L’entraîneur a ensuite insisté sur la capacité à achever le travail. Développer l’instinct du tueur en quelque sorte. Parce que les Leafs ont certes eu trois chances d’éliminer le CH en 2021, mais ils en avaient aussi obtenu une de le faire avec les Blue Jackets en 2020, deux contre les Bruins en 2019 et une autre contre ces mêmes damnés Bostoniens en 2018.

Voilà ce qu’on appelle une tendance. Vilaine par ailleurs.

L’air se raréfie aux abords du Scotiabank Arena. Cette saison 2021-2022 semble fondamentale pour l’avenir de l’équipe. Ça passe ou ça casse.

En rafale

Le Canadien s'est entraîné brièvement à Brossard samedi avant d'envoyer une partie de sa délégation dans la capitale provinciale pour ce premier match préparatoire. Outre le bonheur de renouer avec Cole Caufield, les partisans auront l'occasion de voir se dessiner l'une des principales luttes au camp d'entraînement du CH.

Ryan Poehling, directement en course avec Cédric Paquette pour le poste de quatrième centre, sera de la partie, flanqué d'Artturi Lehkonen et de Laurent Dauphin, tandis que le Québécois pilotera une unité complétée par Mathieu Perreault et Alex Belzile.

Par ailleurs, Dominique Ducharme a confié que le nouveau venu Mike Hoffman pourrait être absent jusqu'à quatre semaines et ainsi manquer les premiers matchs de la saison. Il en va de même pour Carey Price bien qu'il n'y aille rien de si surprenant dans son cas, lui qui se remet toujours d'une opération au genou pour réparer un ménisque récalcitrant.

Ça vaut la peine de rater un, deux ou trois matchs au début, d'être à 100% et d'avoir la blessure derrière soi , selon l'entraîneur du Canadien.

Brendan Gallagher, absent pour des raisons familiales, sautera sur la glace dimanche et retrouvera ses coéquipiers lundi. Joel Edmundson devrait aussi les rejoindre pour l'occasion.