Logan Brown passe des Sénateurs aux Blues de Saint Louis

En plus de Brown, les Blues mettent la main sur un choix conditionnel de quatrième tour au repêchage de 2022, qui sera retiré de l'échange si Logan Brown joue plus de 30 matchs dans la LNH cette saison.

Âgé de 23 ans, Brown a disputé 13 matchs avec les Sénateurs de Belleville, dans la Ligue américaine, la saison dernière récoltant 2 buts et 7 mentions d'aide. Il totalise 79 points en 94 matchs avec Belleville. Dans la LNH, il a disputé un total de 30 matchs en 4 saisons, bon pour une récolte de 9 points (1 but et 8 mentions d'aide).

Natif de Saint Louis, Brown est le fils de Jeff Brown, qui a disputé 5 saisons avec les Blues, entre 1989 et 1994.

Logan Brown avait été un choix de premier tour, repêché 11e au total par les Sénateurs en 2016. Plus tôt ce mois-ci, il avait signé une entente d'un an d'une valeur de 750 000$ s'il joue dans la LNH, et de 100 000$ s'il est rétrogradé dans la Ligue américaine.

Zach Sanford prend quant à lui le chemin d'Ottawa. Âgé de 26 ans, l'attaquant a récolté 10 buts et 16 points en 52 matchs avec les Blues la saison dernière. Choix de deuxième tour (61e au total) des Capitals de Washington en 2013, Sanford était passé aux Blues dans l'échange qui avait envoyé le défenseur Kevin Shattenkirk aux Capitals en 2017.

Depuis, il a disputé un total de 183 matchs avec Saint Louis, récoltant 36 buts, 35 mentions d'aide et 78 minutes de pénalité. Il empochera 2 millions la saison prochaine, au terme de laquelle il deviendra agent libre.