Lando Norris en pole à Sotchi, Lance Stroll 8e

La dernière séance d'essais libres (du samedi matin) avait été annulée en raison des trombes d'eau qui s'abattaient sur le circuit russe, construit dans le périmètre olympique des JO d'hiver de 2014.

Dans des conditions très fraîches, 14 degrés Celsius et 15 au niveau du bitume, les pilotes et les équipes ont dû « la jouer à vue » dans cette séance de qualification.

Avec une piste qui s'asséchait en fin de séance, les équipes devaient choisir le bon moment pour remplacer les pneus rainurés (pour la pluie) pour les pneus lisses pour piste sèche.

Mercedes-Benz a raté son coup, McLaren a réussi le sien. Lando Norris a été le premier surpris d'obtenir la pole position.

J'ai pris beaucoup de risques en pneus lisses, a admis le Britannique. Il fallait les garder en température pour le dernier tour. Pas évident. Je n'en reviens pas d'avoir obtenu la pole.

Il a été le seul pilote à rouler dans les 101 secondes sur le circuit aujourd'hui bosselé de Sotchi.

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) a fait un tête à queue dans son dernier tour lancé, et il s'est contenté du 4e temps... à plus de 2 secondes de Norris. Le champion du monde avait cassé son aileron à l'entrée des puits à vitesse réduite quelques minutes plus tôt.

Carlos Sainz fils (Ferrari) a réussi le 2e temps tandis que George Russell a réussi la performance du jour en terminant au 3e rang dans sa Williams.

Lance Stroll Photo : Getty Images / Pool

Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), qui a déjà prouvé ses qualités sous la pluie, s'est offert le 8e chrono. Son coéquipier Sebastian Vettel a fini 11e, et a été éliminé en Q2.

Dans mon premier tour de Q3, j'ai été gêné, puis je suis sorti le premier pour le second tour lancé alors que la piste s'asséchait, a expliqué Stroll. Il aurait fallu que je sorte un peu plus tard.

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a été frustré par des problèmes techniques. Il avait été plus rapide que son coéquipier en Q1, mais il est resté bloqué au garage en Q2, et a fini au 14e rang.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) n'a pas participé à la séance, sachant déjà qu'il devait partir du dernier rang en raison d'un changement de moteur non autorisé.

Il avait en plus écopé d'une pénalité à Monza en Italie, un recul de trois places sur la grille de départ du Grand Prix de Russie, étant déclaré coupable de l'accrochage avec Lewis Hamilton.

Classement de la séance de qualification du GP de Russie: