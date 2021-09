Les Alouettes subissent un 4e revers en 6 matchs

Encore une fois, les Alouettes sont passées près, mais quelques jeux seulement ont fait la différence dans ce revers. Encore une fois, ces quelques jeux impliquent le quart Vernon Adams fils.

Les Alouettes (2-4) ont accordé 14 points dans les trois dernières minutes de la première demie pour permettre aux Argos (4-3) de rentrer au vestiaire avec une priorité de 21-10. Le dernier touché des locaux a notamment été inscrit à la suite d'une autre interception coûteuse d'Adams.

Posté à sa ligne de 38 avec moins de deux minutes à faire, Adams a lancé une passe qui a été interceptée par Chris Edwards, ce qui a permis aux Argos de reprendre à la ligne centrale. Après une passe de 10 verges à Kurleigh Gittens fils, McLeod Bethel-Thompson a rejoint Chandler Worthy sur 45 verges pour un touché qui a porté le coup d'assommoir aux Alouettes. Un jeu inadmissible par une défense en toute fin de demie.

Adams a lancé sa deuxième interception du match dans un moment encore plus crucial, avec son équipe en retard par sept points, avec moins de quatre minutes à jouer. Sur un premier essai et 10, Adams a succombé à la pression et s'est départi du ballon, qui a été capté par le demi défensif Shaq Richardson au lieu de Eugene Lewis, le receveur visé.

Le dernier touché des Argonauts a été marqué après une interception aux dépense du quart-arrière des Alouettes Vernon Adams. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Malgré tout, le club de football montréalais a eu l'occasion de revenir de l'arrière. Avec 66 secondes à faire dans la rencontre, Adams a rejoint Jake Wieneke sur 27 verges pour rapprocher les Alouettes à trois points. Ils n'ont toutefois pas été en mesure de récupérer le botté court de David Côté.

Les Alouettes ont stoppé les Argos et repris le ballon, mais avec 11 secondes à jouer, il était trop peu, trop tard.

Gittens et le porteur de ballon D.J. Foster ont inscrit les autres touchés des Argos. Boris Bede, qui a connu un très fort match face à son ancienne formation, a ajouté des placements de 29, 32 et 37 verges en deuxième demie pour compléter la marque.

Eugene Lewis et William Stanback, qui a connu un quatrième match de 100 verges ou plus par la course cette saison, un sommet personnel, ont inscrit les autres majeurs des visiteurs. David Côté a réussi deux placements de 17 et 38 verges.

Pour Stanback, il s'agit d'un huitième match dans la LCF avec 100 verges ou plus au sol.

Comme lors de la défaite de la semaine dernière face aux Lions de la Colombie-Britannique, il s'agit d'une autre excellente performance de Stanback gaspillée.

Les Alouettes ont maintenant subi quatre revers lorsqu'ils amorcent le quatrième quart en retard au pointage cette saison. Ils visiteront les Tiger-Cats de Hamilton le 2 octobre prochain.