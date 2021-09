La NBA rejette la demande d’exemption de vaccination d’Andrew Wiggins

Le joueur canadien des Warriors de Golden State ne pourra donc pas participer aux matchs à domicile tant qu'il n'aura pas rempli les exigences de vaccination de la ville de San Francisco.

L’annonce s’est faite quelques heures après que les Knicks de New York aient confirmé que tous leurs joueurs étaient vaccinés et donc admissibles pour jouer les matchs à domicile.

Je suis fier d’annoncer que notre organisation est 100% vaccinée , a mentionné le directeur général des Knicks Scott Perry. Le mérite va à nos joueurs qui ont pris cela vraiment sérieusement et qui ont pris la responsabilité de le faire.

Dû à des réglementations locales à New York et San Francisco, les joueurs des Knicks, des Nets et des Warriors sont obligés d’être vaccinés pour jouer dans leurs propres stades à moins d’avoir une exemption médicale ou religieuse.

Cette règle ne s’applique pas aux équipes qui se rendront à New York ou San Francisco affronter ces trois équipes.

À noter que les joueurs qui ne sont pas vaccinés seront testé chaque jour durant les pratiques et les voyagements et au moins une fois durant les jours de match.

Dans le cas de Wiggins, la NBANational Basketball Association a examiné et rejeté la demande d'exemption religieuse d’Andrew Wiggins suite à l’ordre du ministère de la Santé publique de San Francisco exigeant la vaccination contre la COVID-19 pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus lors de grands événements en salle.

Le basketteur de 26 ans a encore un peu de temps pour prendre une décision puisque la réglementation émise par la ville de San Francisco prend place le mois prochain.