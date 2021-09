Raducanu cherche un nouvel entraîneur après sa victoire aux Internationaux des États-Unis

Richardson avait commencé à travailler avec Raducanu au Centre de Tennis Bromley près du domicile de la joueuse de 18 ans dans le comté de Kent puis l'a accompagnée à New York pour participer aux qualifications de son deuxième tournoi majeur.

Il remplaçait alors Nigel Sears, le beau-père d'Andy Murray, qu'Emma Raducanu avait congédié après avoir atteint les 16e de finale à Wimbledon en juillet.

Après Wimbledon, je n'étais qu'au 200e rang mondial et, à l'époque, je pensais qu'il serait bon de faire un essai avec Andrew et nous sommes allés aux États-Unis mais je n'aurais jamais pensé gagner les Internationaux des États-Unis , a déclaré Raducanu lors d'une réunion organisée par la British Lawn Tennis Association vendredi.

À ce point de ma carrière, et alors que je joue contre les meilleures mondiales, j'ai réalisé que j'avais maintenant besoin de quelqu'un qui a l'expérience du WTAWomen's Tennis Association au plus haut niveau , a-t-elle souligné. Je manque tellement d'expérience et j'ai vraiment besoin pour me guider de quelqu'un qui a déjà connu cela .

Elle a concédé que la décision de se séparer de Richardson a été difficile à prendre. Evidemment, après avoir partagé une telle expérience avec votre équipe, c'est difficile de devoir dire cela à quelqu'un mais je pense que c'est ce qu'il me faut .

Raducanu, qui n'a participé à son premier tournoi WTAWomen's Tennis Association à Nottingham qu'en juin et n'a joué que deux autres tournois avant sa victoire aux Internationaux des États-Unis, a précisé qu'elle attendait toujours de décider quand elle allait retourner sur les terrains.

Le prestigieux tournoi américain d'Indian Wells débute le 6 octobre.