Jake Evans veut démontrer son potentiel offensif

Jake Evans n'a que cinq buts à sa fiche après 60 matchs dans la LNH et alors qu'il se retrouve en bonne position pour hériter des responsabilités de troisième centre du Canadien de Montréal, il espère pouvoir démontrer avoir un potentiel offensif un peu plus explosif.

Au cours de la dernière campagne, Evans a démontré son savoir-faire dans un rôle de soutien. Il a aussi brillé, entouré de Paul Byron et Artturi Lehkonen, lors de deux matchs en fin de saison en neutralisant l'étoile des Oilers d'Edmonton Connor McDavid.

Ce sont d'ailleurs des qualités associées aux attaquants défensifs qui ont été notées par le défenseur David Savard, lorsque questionné au sujet de son nouveau coéquipier.

Il a un bon coup de patin et il n'est pas facile à affronter. Il a beaucoup d'énergie et amène beaucoup de vitesse , a dit Savard, qui a notamment affronté Evans lors de trois matchs cet été en finale de la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay.

Alors qu'il se prépare à disputer sa deuxième saison complète dans la LNH, Evans espère pouvoir franchir une autre étape dans son développement.

Je ne sais pas si je peux donner un chiffre, mais je crois que plus les matchs avançaient, plus j'étais à l'aise avec la rondelle en zone offensive, a mentionné Evans, vendredi. Plutôt que de serrer un peu trop mon bâton et de choisir le jeu simple, j'arrivais à calmer le jeu et à repérer un joueur démarqué

Je crois donc pouvoir contribuer un peu plus. Une citation de :Jake Evans

Evans a amassé 3 buts et 10 aides en 47 rencontres l'hiver dernier. Il a ajouté un but et une aide en 7 matchs lors des séries. Le choix de septième tour du Tricolore en 2014 a toutefois été productif à l'université Notre Dame et lors de ses séjours avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

J'aime la façon qu'il joue, les détails dans son jeu. Il est un joueur complet, qui a une bonne vitesse et qui est intense , a énuméré l'entraîneur-chef Dominique Ducharme.

Pour une deuxième fois en deux jours, Ducharme a comparé Evans à Phillip Danault. Après avoir rappelé jeudi que Danault avait surtout joué avec des ailiers offensifs lors de son séjour avec le Canadien, malgré le fait qu'il était perçu comme un centre défensif, Ducharme a affirmé qu'Evans n'est peut-être pas apprécié à sa juste valeur par les observateurs. Un peu comme Danault à son arrivée avec le Bleu-blanc-rouge.

Ç'a pris du temps aux gens pour apprécier sa façon de jouer , a dit Ducharme au sujet de Danault, qui porte maintenant les couleurs des Kings de Los Angeles.

Evans a commencé le camp entouré de Joel Armia et Rafaël Harvey-Pinard. La situation pourrait changer après l'arrivée de Brendan Gallagher, qui est attendu ce week-end, et le retour sur la patinoire de Mike Hoffman, blessé au bas du corps.

Peu importe, Evans a toujours la même approche à son cinquième camp professionnel.

Je veux simplement prouver ma valeur et gagner de l'expérience , a dit l'Ontarien âgé de 25 ans.

Nous comptons sur beaucoup de profondeur, avec de nombreux vétérans sur les ailes, a-t-il ajouté. Ça va aider pas mal. Ils sont aussi très vocaux et ils nous aident à gagner en confiance. J'ai joué avec Gallagher en séries et ça aide vraiment quand vos coéquipiers vous parlent sur la glace.

Evans devrait donc compter sur des ailiers qui pourraient l'aider à s'épanouir offensivement. S'il réussit à augmenter sa production à l'attaque, il pourra alors se débarrasser de l'étiquette de centre de soutien.