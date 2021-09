Un autre billet olympique pour le Canada en patinage artistique

L'athlète de 22 ans originaire de Vaughan, en Ontario, devait terminer parmi les sept premiers patineurs dont le pays luttaient pour l'obtention d'un laissez-passer.

Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile, a-t-il admis. Je m'entraînais pour cette compétition et je me sentais en confiance, mais une fois que je me suis retrouvé sur la patinoire, ç'a été une autre histoire. Je suis heureux d'avoir pu assurer une autre place aux Jeux olympiques.

L'Américain Vincent Zhou a obtenu la médaille d'or avec 284,23 points, tandis que le Français Adam Siao Him Fa a fini 2e (243,78), devant le Russe Mark Kondratiuk (241,06). Sadovsky a fini avec un pointage de 207,62, soit quatre points seulement devant deux patineurs turcs.

Au son de Chasing Cars de Snow Patrol, Sadovsky a connu des ennuis d'entrée de jeu en chutant sur son quadruple salchow. Il a cependant rapidement retrouvé son aplomb et a offert un programme pratiquement sans faille.

Le Canada avait déjà mis la main sur une place pour la compétition individuelle masculine aux Jeux de Pékin en 2022 lors des Championnats du monde le printemps dernier, grâce à la 6e place de l'Albertain Keegan Messing.

Sadovsky était le seul Canadien inscrit à cette compétition.