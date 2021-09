Bottas le plus rapide des essais à Sotchi, Verstappen en fond de grille

Déjà le plus rapide de la première séance en 1 min 34 s 427/1000, Bottas a porté son chrono sur les 5,848 km à 1:33,593 pour devancer son coéquipier britannique Lewis Hamilton de 0,044 s et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) de 0,252 s.

Suivent le Britannique Lando Norris (McLaren) à 0,561 s, le Français Esteban Ocon (Alpine) à 0,809 s et le meneur du championnat, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), à 1,028 s.

Verstappen, qui a cinq points d’avance sur Hamilton au classement des pilotes, prendra cependant le départ en fond de grille, dimanche, à cause d’un changement de moteur au-delà de la limite autorisée par saison.

Il était déjà pénalisé de trois places sur la grille pour avoir provoqué un accrochage avec son rival britannique lors de la manche précédente.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a aussi changé son moteur, subira la même pénalité que Verstappen.

Les Canadiens Lance Stroll (Aston Martin) et Nicholas Latifi (Williams), avec des temps de 1:35,334 et 1:35,311 respectivement, ont pris les 15e et 16e rangs.

La deuxième séance a par ailleurs été marquée par un accident de l’Italien Antonio Giovinazzi, dont l’avenir au sein d’Alfa Romeo en 2022 n’est pas assuré. L’incident a provoqué un drapeau rouge d’une dizaine de minutes.

Samedi, les troisièmes essais libres, programmés à 4 h 30 (HAE), et les qualifications, à 9 h (HAE), pourraient être perturbés par la pluie attendue en abondance jusqu’au milieu de l’après-midi.

À Sotchi, Mercedes est invaincue depuis le premier GP en 2014 : Hamilton s’est imposé à quatre reprises, laissant les trois autres victoires à ses coéquipiers Nico Rosberg (2016), puis Valtteri Bottas (2017 et 2020).