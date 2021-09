Victoriaville accueillera les Championnats du monde Gran Fondo UCI en 2026

Disputés par des non professionnels, les Championnats du monde Gran Fondo sont le point d'orgue des épreuves cyclosportives sanctionnées chaque année par l'UCI. Dans diverses catégories d'âge, des milliers de cyclistes amateurs tentent d'obtenir le fameux maillot arc-en-ciel de champion du monde dans un peloton nettement plus vaste que celui d'une course professionnelle.

Annulés en 2020 en raison de la pandémie, les mondiaux auront lieu cette année en Bosnie-Herzégovine, puis en Italie (2022), en Grande-Bretagne (2023), au Danemark (2024) et en Australie (2025). Les Championnats du monde durent trois jours et comptent en plus de la course sur route, un contre-la-montre individuel et une épreuve à relais par pays.

Les Championnats du monde Gran Fondo UCI sont ni plus ni moins la consécration ultime pour les cyclistes amateurs partout sur la planète. Le Québec est la province la plus active au Canada en termes d’organisation internationale en cyclisme et la Classique des Appalaches a su, à travers sa courte histoire, se tailler une place de choix parmi les événements les plus convoités du calendrier , a indiqué dans un communiqué Pierre Hutsebaut, conseiller continental de l'UCI America Tour.

Lors du Vélo Victo Fest au début du mois de septembre, le Québec accueillait pour la première fois une étape des séries mondiales de Gran Fondo, qualificatives pour les Championnats du monde. Ceux qui terminaient dans le premier cinquième au classement dans chaque catégorie d'âge obtenaient leur billet pour les mondiaux en Bosnie-Herzégovine en octobre.