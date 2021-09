Deux buts c’est bien, mais de Ballou, Nancy souhaite de la persévérance

Constance et persévérance, ce sont les deux mots qu'a employés l'entraîneur-chef Wilfried Nancy, en visioconférence jeudi, lorsqu'il s'est fait demander quelles étaient ses attentes face à Tabla.

Ballou est un joueur qui a du talent. Mais il doit être constant. C'est son objectif. On va voir. Est-ce qu'il est capable d'être persévérant et constant dans les moments difficiles et dans les bons moments aussi? , a-t-il ajouté.

Lorsqu'il a effectué ses premiers pas avec l'organisation montréalaise en 2017, Tabla démontrait assez de talent pour susciter des comparaisons avec Alphonso Davies.

Les comparaisons, c'était il y a longtemps. Il n'y a plus de comparaisons , a lancé Nancy jeudi.

C'est un joueur qui doit vivre en ce moment, qui doit progresser. Ballou sait pertinemment que les attentes, c'est bien, mais à mon humble avis, il n'y a plus d'attentes. Et ce n'est pas une question d'âge. On peut progresser à tout âge. Le meilleur exemple, c'est Victor Wanyama, qui est plus âgé, mais qui a progressé cette année.

Le métier de footballeur n'est pas facile. Il y a toujours des attentes, mais après, il faut être professionnel dans le bon sens du terme. Ça ne veut pas dire que Ballou n'a pas été professionnel. Ça veut dire qu'être professionnel, ça demande beaucoup de travail, de rigueur, même quand c'est difficile , a aussi déclaré Nancy, qui souhaite voir Tabla oublier le passé et se concentrer sur le présent.

Coéquipiers heureux

Le CF Montréal et ses rivaux d'Halifax semblaient se diriger tout droit vers une séance de tirs de barrage, avec tous les risques que peut engendrer pareille situation, lorsque Tabla a touché la cible deux fois vers la toute fin de la deuxième demie.

À son premier match avec la formation montréalaise en 11 mois, après avoir été tenu à l'écart à cause d'une blessure à l'aine en 2021, Tabla a inscrit l'éventuel filet victorieux à la 89e minute. Il a ajouté le but d'assurance pendant la deuxième minute des arrêts de jeu.

Après la rencontre, il n'a pas caché sa joie, non seulement d'avoir réussi ce doublé et d'avoir contribué directement à la victoire de son équipe, mais aussi d'avoir eu l'opportunité de jouer pendant toute la deuxième demie.

On peut le comprendre, lui qui a été limité à neuf matchs en MLS depuis 2019, dont un seul dans le rôle de titulaire.

Jeudi, c’était au tour de ses coéquipiers Samuel Piette et Zorhan Bassong de se montrer heureux pour Tabla.

Je l'ai connu à mon arrivée en 2017, Ballou est ensuite parti à Barcelone et depuis qu'il est revenu à Montréal, il montre beaucoup de maturité même s'il passe parfois par des moments plus difficiles , a déclaré Piette.

J'étais hyper content pour lui. C'est vraiment de s'entraîner très bien et très fort à chaque entraînement, même si tu ne fais pas partie des plans immédiatement.

Bassong était d'autant plus heureux pour Tabla que les deux joueurs se connaissent depuis de nombreuses années. Bassong sait aussi que Tabla a dû traverser une phase un peu difficile.

Jeudi, il a manifesté sa confiance en Tabla.