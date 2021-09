À Ryan Poehling de saisir sa chance au camp du Canadien

Aujourd'hui âgé de 22 ans, Poehling est capable de mettre les choses en perspective et d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'il doit faire pour se tailler un poste régulier dans la LNHLigue nationale de hockey .

J'ai été lancé dans la fosse aux lions après l'université et j'ai connu un premier match sensationnel , a dit Poehling au terme du premier entraînement sur glace au camp du Canadien.

Je me suis retrouvé avec des attentes énormes sur les épaules et j'ai ensuite eu l'impression que tout s'effondrait autour de moi. Il y a eu des hauts et des bas, mais vous devez accepter que vous avez un chemin à parcourir et c'est ce que j'ai compris à ma deuxième saison.

La barre a été placée très haute par Poehling à ses débuts dans la LNH, le 6 avril 2019. Le choix de premier tour du Tricolore en 2017, 25e au total, avait alors inscrit trois buts, avant d'ajouter le filet vainqueur en fusillade lors d'une victoire de 6-5 du Tricolore face aux Maple Leafs de Toronto.

L'automne suivant, il a subi une commotion cérébrale lors du camp du Canadien et n'a jamais trouvé son erre d'aller. Il a été limité à un but et une aide en 27 sorties avec le Tricolore en 2019-20, et à cinq buts et huit aides en 36 matchs avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Il a vu Nick Suzuki et Jake Evans vite le dépasser dans la hiérarchie du Tricolore au centre, puis il s'est finalement retroussé les manches l'hiver dernier, alors qu'il semblait déjà à la croisée des chemins. Poehling a réussi à s'envoler avec le Rocket, amassant 11 buts et 14 aides en 28 rencontres.

Tout le monde doit suivre son propre parcours, même si ça peut être frustrant en le comparant à celui des autres. Une citation de :Ryan Poehling, attaquant du Canadien

C'est ce que j'ai compris et j'ai donc travaillé pour continuer sur le mien. Je veux me rendre jusqu'au bout et aboutir là où je dois être.

La confiance est la clé pour moi et j'ai fait un pas important dans la bonne direction l'hiver dernier , a-t-il ajouté.

Quand vous jouez sous les ordres de Joël Bouchard (alors entraîneur-chef du Rocket), vous devez jouer de la bonne façon, sans quoi vous n'aurez pas de temps de jeu.

Poehling a été opéré au poignet gauche au début de l'intersaison. Il a ensuite mis les bouchées doubles lors de son programme estival.

Il est en bonne forme , a noté l'entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme.

Dominique Ducharme Photo : The Canadian Press / Mark Blinch

Ça se voit dans la façon qu'il bouge, ce qui est important. Il a également pris de la maturité, physiquement. Ça se voit dans les détails dans son jeu, lors des exercices, des situations à un contre un avec ou sans la rondelle, où il est plus efficace, plus fort sur la rondelle et meilleur en protection.

Ducharme n'a pas caché qu'il y avait des postes à gagner au centre au sein du Canadien au cours du camp. Poehling est l'un des candidats, tout comme Evans, Cédric Paquette et possiblement Mathieu Perreault.

L'entraîneur a affirmé que les joueurs ont leur sort entre leurs mains et que ce sera à eux de démontrer leur savoir-faire lors du calendrier préparatoire.

Je veux être un joueur en qui l'entraîneur peut avoir confiance, peu importe la situation , a déclaré Poehling.

Il devrait avoir rapidement une occasion de se faire valoir, alors que le Canadien disputera ses deux premiers matchs préparatoires samedi et lundi, face aux Maple Leafs de Toronto.

Et si jamais Poehling devait retourner poursuivre son apprentissage avec le Rocket, il ne devra pas prendre ça comme un désaveu de l'équipe.