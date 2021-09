Evander Kane blanchi, mais exclu du camp des Sharks

Cependant, au vu d'une autre enquête ouverte à son sujet, les Sharks de San José ont annoncé mercredi soir qu'Evander Kane ne participera pas à leur camp d'entraînement jusqu'à nouvel ordre.

Les Sharks ont été prévenus des nouvelles allégations à l'endroit d'Evander Kane, sans lien avec l'enquête précédente de la LNH, peut-on lire dans une déclaration de l'équipe sur Twitter. Nous prenons ces allégations au sérieux et sommes en communication avec la Ligue.

Les Sharks et Evander ont convenu qu'il ne participera pas au camp d'entraînement jusqu'à nouvel ordre.

Plus tôt mercredi, la LNH a expliqué que leur enquête rigoureuse dans les allégations contre Kane de paris sur des matchs des Sharks n'a trouvé aucune preuve.

L’enquête comprenait une analyse rigoureuse de contenu sur les réseaux sociaux, d’information publique, des documents de cour du divorce demandé par M. Kane, ainsi que des informations sur les paris sportifs de même que des entrevues avec des membres de l’organisation des Sharks, dont M. Kane , peut-on lire dans un communiqué de la LNH publié.

Il est à noter que Mme Anna Kane a refusé de participer à l’enquête.

En juillet dernier, la LNH avait entamé une enquête après qu’Anna Kane ait écrit sur Instagram que Kane pariait sur les matchs de son équipe.

Elle avait affirmé qu’Evander Kane était un parieur compulsif.

L'intégrité de notre jeu est primordiale, et nous prenons ces allégations très au sérieux , avait réagi la LNH après la publication de ces allégations.

Sur Twitter, le lendemain matin, Kane avait tout démenti.

Je n'ai jamais parié sur des matchs de hockey, je n'ai jamais parié sur des matchs des Sharks, je n'ai jamais parié sur des matchs auxquels je prenais part et je n'ai jamais truqué un match de hockey , avait écrit Kane, qui mentionne également être en instance de divorce avec la mère de sa fille.

Notre révision des documents publics et non publics en lien avec M. Kane, l’analyse des données fournies par des services spécialisés en intégrité du sport et nos entretiens avec les individus au fait des performances de M. Kane ces trois dernières saisons n’ont donné aucune preuve tangible permettant de corroborer les allégations de Mme Kane voulant que M. Kane ait fait perdre délibérément son équipe.

Une citation de :Conclusion du rapport de la LNH