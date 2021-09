Les clubs de la MLS participeront à une Leagues Cup réinventée, dès 2023

La Leagues Cup s'ouvrira dès 2023 et s'étendra sur une période d'un mois. Les deux ligues concernées ont accepté d'imposer une trêve estivale à leur calendrier pour permettre la tenue de la compétition. Il s'agira également d'une belle occasion de mettre en valeur les infrastructures footballistiques de la région, afin de mettre la table pour la Coupe du Monde de soccer de 2026 qui se tiendra au Mexique, aux États-Unis ainsi qu'au Canada.

Lors de la Leagues Cup, trois places en Ligue des champions de la Concacaf seront en jeu, dont une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Le Canadien Victor Montagliani, vice-président de la FIFA et président de la Concacaf, s’est joint au commissaire de la MLS, Don Garber, et au président de la LIGA MX, Mikel Arriola, pour effectuer l’annonce mardi lors d’une conférence de presse à New York.

Il s'agit d'une nouvelle étape du partenariat grandissant entre la ligue mexicaine et la MLS. Ce sera d'ailleurs la première fois de l'histoire du soccer nord-américain que les meilleurs clubs des deux ligues majeures se retrouvent dans un tournoi distinct.

La nouvelle Leagues Cup, à laquelle tous les clubs de MLS et de LIGA MX participeront sous la forme d’un tournoi annuel s’étendant sur un mois, posera de nouvelles bases quant aux possibilités entre nos deux ligues et exposera en outre nos joueurs et nos clubs à un public mondial. Depuis son lancement il y a trois ans et demi, notre partenariat avec la LIGA MX s’est intensifié rapidement et la concurrence a fait ressortir ce qu’il y avait de meilleur en nous. Le moment est idéal pour concevoir un tournoi qui rehaussera le profil de la Concacaf et montrera la passion incroyable que notre région a pour le soccer joué au plus haut niveau , a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber.

Le commissaire de la MLS Don Garber en compagnie de son homologue de la LIGA MX, Mikel Arriola Photo : AP / David Crane

Le président exécutif de la LIGA MX, Mikel Arriola s'est également dit enthousiasmé par le nouveau projet.

Nous sommes d’humeur festive en raison de l’annonce historique du nouvel écosystème de compétitions établi par la Concacaf dans lequel la Leagues Cup prendra de l’envergure. C’est un exemple d’harmonisation des objectifs et de coordination entre la confédération, la MLS et la LIGA MX. Ce faisant, les bénéfices économiques peuvent être réinvestis, créant un cercle vertueux qui favorise la formation de joueurs, le développement des clubs et les possibilités de commercialisation du football et du sport dans son ensemble.

Des précisions supplémentaires au sujet de la Leagues Cup continueront d’être dévoilées au cours des prochains mois.