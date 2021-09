Jonathan Drouin raconte souffrir d’anxiété

Dans le cadre d’entrevues qu’il a accordées aux deux télédiffuseurs francophones des matchs du Tricolore, RDS et TVA Sports, qui seront présentées en début de soirée lundi, il révèle souffrir d’anxiété depuis plusieurs années.

Ça fait des années que j’ai ça. Au début, tu ne sais pas ce que c’est. Au début, je n’avais aucune idée comment traiter ça ou comment l’approcher. C’était même difficile pour les gens de m’approcher , explique-t-il dans un extrait d'entrevue présenté à TVA Sports.

De mon côté, d’aller chercher de l’aide, j’avais de la misère à accepter ça. J’étais habitué d’avoir ces choses-là dans mon corps et dans ma tête. Je pense que c’était le moment pour moi de prendre un recul face au hockey , a ajouté celui qui avait inscrit 2 buts et 21 passes en 44 matchs avant de se mettre à l’écart.

Si le jeune homme de 26 ans avait, jusqu’à ce matin d’avril au complexe d’entraînement de l’équipe à Brossard, toujours su gérer la situation, cette fois, c’en était trop.

Cette semaine-là était difficile pour moi. J’étais tombé malade. Je n’avais aucune énergie pour jouer au hockey. Je me rappelle quand je suis sorti du warm-up cette journée-là… aucune énergie pour jouer au hockey, aucune force physique et mentalement aussi. Une citation de :Jonathan Drouin, attaquant du Canadien de Montréal

Dans un extrait d'entrevue présenté par RDS, Drouin a aussi admis que son état le préoccupait au point où il pouvait passer trois nuits sans dormir, même s’il devait ensuite disputer deux matchs en deux soirs.

Bien entouré

Il a aussi tenu à souligner le soutien indéfectible de ses coéquipiers, de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme et de la direction de l’équipe tout au long de sa période loin de la patinoire.

J’ai grandi avec cette équipe. Je connais plein de joueurs depuis plusieurs années. C’est dur de tout laisser de côté. On se textait souvent, on s’appelait souvent. Que ce soit Dominique, que ce soit les joueurs. On gardait le contact et ça m’aidait de savoir que je faisais partie de l’équipe d’une manière, pas physiquement, mais quand même là mentalement. Une citation de :Jonathan Drouin

Les joueurs ont été extraordinaires dans tout ça. Je leur donne un gros coup de chapeau. C’est plus facile pour eux de comprendre. Ils ont joué avec moi. Ils ont vu des journées où c’était plus dur que d’autres. C’était vraiment bon d’avoir tout le soutien de l’équipe et du Canadien de Montréal , a-t-il renchéri à la caméra de TVA Sports.

Rappelons que Jonathan Drouin a raté les 12 derniers matchs de la saison écourtée, de même que la totalité du parcours du Tricolore jusqu’à la finale de la Coupe Stanley.

Le no 92 s'entraîne depuis un moment en vue de l’ouverture officielle du camp d’entraînement.

Drouin s’apprête à amorcer une cinquième saison à Montréal. Il totalise 40 buts et 97 mentions d’aide en 229 rencontres avec le Bleu-blanc-rouge.