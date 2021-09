Tua Tagovailoa se blesse dans un revers des Dolphins

Devin Singletary a obtenu 82 verges au sol et il a ajouté un touché pour les Bills (1-1), qui ont remporté un sixième match d'affilée contre les Dolphins (1-1).

La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, à Buffalo l'an dernier, les Bills avaient signé un écrasant gain de 56-26.

Pour les Dolphins, il s'agissait de leur deuxième pire défaite par blanchissage à domicile depuis celle de 43-0 subie aux mains des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en 2019.

Et encore pire, le quart des Dolphins Tua Tagovailoa a été transporté sur les lignes de côté à bord d'une voiturette, à la suite d'une blessure aux côtes lors du premier quart.

Le joueur de 23 ans a subi une blessure aux côtes. Photo : Getty Images / Michael Reaves

Tagovailoa a été plaqué par A.J. Epenesa sur le dernier jeu de la deuxième série offensive des Dolphins. Epenesa n'a pas été bloqué et il a rabattu le quart au sol.

Tagovailoa est resté étendu pendant un moment, grimaçant et tenant le côté gauche de son corps. Il s'est ensuite levé et il a tenté de retraiter vers les lignes de côté, mais il est retourné au sol. Une voiturette l'a éventuellement transporté dans le vestiaire des Dolphins.

Jacoby Brissett l'a remplacé au poste de quart et il a complété 24 de ses 40 passes pour des gains aériens de 169 verges. Allen a vu 17 de ses 33 tentatives être captées pour des gains de 179 verges.

Les Patriots sans pitié pour le quart recrue Zach Wilson

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont réalisé quatre interceptions aux dépens du quart recrue Zach Wilson et ils ont facilement vaincu les Jets de New York 25-6.

Wilson, le deuxième choix au total du dernier repêchage de la NFLNational Football League , a fait connaissance avec la tenace défensive des Patriots. J.C Jackson a intercepté deux de ses passes alors que Devin McCourty et Adrian Phillips ont réalisé les autres larcins.

Wilson a complété 19 de ses 33 passes pour des gains aériens de 210 verges pour les Jets (0-2), qui ont encaissé un deuxième revers de suite.

Wilson a lancé une interception à ses deux premières possessions, devenant le premier quart des Jets depuis Vinny Testaverde, en 2000, à commettre pareil impacir.

Pendant ce temps, le quart des Patriots Mac Jones, sélectionné au 15e échelon du dernier repêchage de la NFLNational Football League , n'a pas eu besoin d'en faire trop pour obtenir sa première victoire chez les professionnels.

Jones a réussi 22 de ses 30 tentatives par la voie des airs pour des gains de 186 verges. Damien Harris et James White ont inscrit un touché au sol pour les Patriots (1-1). Nick Folk a été parfait en quatre tentatives de placement.

Les 49ers rentrent à la maison avec deux victoires en poche

Jimmy Garoppolo a lancé une passe de touché et il a ajouté un majeur au sol, guidant les 49ers de San Francisco vers une victoire de 17-11 contre les Eagles de Philadelphie.

Nick Bosa a réalisé deux sacs et la défensive des 49ers a limité l'influence du quart Jalen Hurts, une semaine après que les Eagles eurent dominé les Falcons d'Atlanta 32-6.

Hurts a complété 12 de ses 23 passes pour des gains de 190 verges. Il a amassé 82 verges au sol, franchissant la ligne des buts au quatrième quart.

Les 49ers (2-0) retourneront à domicile après s'être entraînés pendant toute la semaine en Virginie occidentale en raison d'un début de saison dans l'est des États-Unis.

Les Eagles (1-1) sont retombés sur terre lors des débuts à domicile de l'entraîneur-chef de première année Nick Sirianni.

Garoppolo a orchestré une séquence de 12 jeux et 97 verges qui s'est conclues par le premier attrapé en carrière de Jauan Jennings, qui a réussi un touché de 11 verges.

Le quart des 49ers a porté le pointage à 14-3 au quatrième quart, à la suite d'une course d'une verge.

Garoppolo a réussi 22 de ses 30 passes pour des gains aériens de 189 verges.

Un retour au jeu couronné de succès pour Baker Mayfield

Baker Mayfield est revenu au jeu après avoir subi une blessure à l'épaule gauche et il a lancé une passe de touché en plus d'en réussir un au sol, menant les Browns de Cleveland vers une victoire de 31-21 contre les Texans de Houston.

Nick Chubb a réussi une course de 26 verges pour un majeur pour les Browns (1-1), qui se sont ressaisis après avoir laissé filer une avance et la victoire contre les Chiefs de Kansas City.

Mayfield a complété ses 10 tentatives de passes après avoir été victime d'une interception, au cours de laquelle il s'est blessé à l'épaule gauche. Il a conclu la rencontre avec 19 passes complétées et des gains aériens de 213 verges.

Chubb a contribué offensivement en récoltant 95 verges en 11 courses.

La recrue des Browns Demetric Felton a capté une courte passe de Mayfield et il a effectué quelques belles manœuvres pour inscrire un touché de 33 verges.

Les Texans (1-1) étaient à égalité avec leurs adversaires à la demie et ils faisaient progresser le ballon avec aisance avant de perdre les services du quart Tyrod Taylor.

Privés de plusieurs entraîneurs, les Saints s'enlisent

Sam Darnold a lancé deux passes de touché et pour des gains de 305 verges, aidant les Panthers de la Caroline à l'emporter 26-7 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Darnold a porté sa fiche à 2-0 en tant que partant des Panthers, rejoignant Brandon Zylstra et D.J. Moore dans la zone des buts pour permettre à la troupe de la Caroline de prendre les devants 17-0 en première demie.

Christian McCaffrey a ajouté 137 verges de la ligne de mêlée et il a obtenu son premier majeur de la saison pour les Panthers, qui ont défait les Saints pour seulement la deuxième fois en 10 tentatives.

J'ai toujours eu confiance en moi et ça ne changera jamais , a mentionné Darnold, qui a passé les trois premières saisons de sa carrière avec les Jets de New York. De voir mes passes être captées et de continuer à faire avancer le ballon sur le terrain, c'est un bon sentiment.

Jameis Winston, qui avait lancé cinq passes de touché dans une victoire convaincante de 38-3 contre les Packers de Green Bay, a été limité à 111 verges aériennes et il a été victime de deux interceptions.

Le porteur de ballon Alvin Kamara n'a amassé que cinq verges en huit portées et les Saints ont éprouvé des difficultés alors que huit de leurs entraîneurs étaient manquants en raison des protocoles de la COVID-19.

Notre plan pour protéger le quart n'était pas bon. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous étions à court d'entraîneurs. Une citation de :Sean Payton, entraîneur-chef des Saints

Les Panthers ont dominé les Saints 383-128 au chapitre des verges et ils ont réussi 28 premiers essais contre seulement six pour leurs adversaires.

Nous avons laissé notre défensive sur le terrain beaucoup trop longtemps , a souligné Kamara. Nous devons faire un meilleur travail pour trouver notre rythme et être plus efficaces en premier et deuxième essais. Je ne blâme personne. C'est entièrement de notre faute et nous devons faire beaucoup mieux.