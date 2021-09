Le CF Montréal évite le piège du Fire

Le milieu de terrain américain a fourni sa 11e passe décisive de la saison pour le but de Romell Quioto, dimanche, au stade Saputo, ce qui a jeté les bases d’une victoire de 2-0 du CF Montréal contre le Fire de Chicago.

Mihailovic a savamment glissé un ballon derrière la défense de Chicago à l’heure de jeu pour son coéquipier hondurien, qui a battu le gardien Gabriel Slonina et a inscrit son cinquième filet de la campagne.

Ahmed Hamdi, qui a grandement dynamisé le jeu montréalais à son entrée en jeu après la pause, a provoqué un but contre son camp de Carlos Teran pour doubler l’avance de son équipe après un superbe centre à ras de terre du Québécois Mathieu Choinière.

Montréal (10-8-7) demeure ainsi parmi les équipes potentiellement qualifiées pour les éliminatoires après avoir évité le piège tendu par les visiteurs (6-14-5). Ceux-ci n’ont gagné qu’un de leurs 12 matchs à l’extérieur en 2021 – et une seule de leurs 6 dernières rencontres, toutes jouées dans les stades adverses –, mais ils étaient déjà venus jouer un vilain tour à ce qu’on appelait alors l’Impact en 2016.

Le Fire, qui n’avait alors plus gagné depuis deux ans sur la route, s’était imposé 3-0 au stade Saputo, à la grande joie de l’analyste de l’époque à la télévision de Chicago, l’ancien pilote de l’Impact Frank Klopas, qui est aujourd’hui entraîneur adjoint du Fire.

Le but de Quioto a réveillé un stade jusqu’alors relativement calme. Car si Montréal avait passé le plus clair du match dans la moitié de terrain du Fire, c’est la tête de Mauricio Pineda qui avait le plus animé le spectacle.

Le défenseur du Fire a amorcé un court séjour de son équipe dans le tiers offensif à la 20e minute avec une dangereuse reprise de la tête après une rentrée de touche, mais James Pantemis a levé les mains au bon moment. Quelques secondes plus tard, le gardien montréalais devait plonger à sa gauche pour détourner en coup de pied de coin une frappe de loin de Fabian Herbers.

Pineda a encore frôlé l’ouverture de la marque à la 33e minute. Cette fois, c’est l’arrière central Rudy Camacho qui s’est imposé sur la ligne pour sauver son gardien.

L’unique tir montréalais en première mi-temps a été l’œuvre de Victor Wanyama, auteur d’une tête mal ajustée après un bon coup franc rentrant de Djordje Mihailovic. Ce dernier a par ailleurs été surveillé de près par ses anciens coéquipiers de l’Illinois, et c’est après une troisième faute sur sa personne que Luka Stojanovic a reçu le seul avertissement de la première mi-temps. (La quatrième, commise par Carlos Teran au début de la deuxième période, s’est aussi traduite par un carton jaune.)

Pour tout dire, la clameur la plus vive avant la pause s’est élevée vers la demi-heure de jeu, lorsqu’un avion a survolé le stade. L’appareil tirait une banderole qui réclamait le retour du nom Impact et la réouverture de la section 132, fermée pour un deuxième match d’affilée.

L’entraîneur-chef montréalais Wilfried Nancy a fouetté sa troupe à la pause en faisant entrer Hamdi en jeu à la place de Samuel Piette.

Montréal a dès lors montré plus d’initiative et proposé plus de jeu direct. Choinière, notamment, a semblé plus libéré sur le flanc droit, et le Québécois s’est souvent trouvé seul de son côté en transition devant de grands espaces.

Choinière a lancé un premier avertissement au Fire à la 58e minute, lorsque son centre au sol vers le premier poteau a forcé les visiteurs à céder un coup de pied de coin aux Montréalais.

Mathieu Choinière et Miguel Angel Navarro Photo : usa today sports / Eric Bolte

D’autres occasions semblables sont logiquement venues après la réalisation de Quioto, et les locaux ont été récompensés pour leur ténacité du côté droit avec le but contre son camp de Teran, sous pression en tentant de contenir Hamdi.

Ce dernier a bien cru marquer un but de son cru dans les derniers moments de la rencontre, mais il était finalement hors-jeu. Qu’importe, le CF Montréal vient de gagner trois de ses quatre derniers matchs et conclut une semaine compliquée avec six points sur une possibilité de neuf.

Les Montréalais seront à Columbus samedi prochain pour y affronter le Crew, mais d’ici là, ils amorceront leur Championnat canadien 2021 à Halifax contre les Wanderers, de la Première ligue canadienne.