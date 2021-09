Katie Vincent, nouvelle championne du monde au C1 200 m

Sa coéquipière et partenaire de C2 Laurence Vincent-Lapointe avait remporté six des huit derniers titres.

Vincent a réussi une percée avec un chrono de 46,52 secondes, battant l'Espagnole Antia Jacome (46,79) et la Polonaise Dorota Borowska (46,90).

Il y a eu tellement de travail acharné ces dernières années pour en arriver là. J'ai très hâte à la suite. Une citation de :Katie Vincent

J'ai vraiment l'impression que c'est un début pour moi. J'ai vraiment hâte aux championnats du monde l'année prochaine, à la maison, a dit l'athlète originaire de Mississauga.

Vincent réside à Dartmouth en Nouvelle-Écosse, et la prochaine édition de ces mondiaux se tiendra à Halifax, du 3 au 7 août 2022.

Être la championne du monde en titre, ça va être super excitant. Une citation de :Katie Vincent

Lors des Jeux de Tokyo, elle et Vincent-Lapointe ont terminé en 3e place au C2, au 500 mètres.

Katie Vincent et Laurence Vincent Lapointe avaient peine à contenir leur joie sur le podium. Photo : Getty Images / Phil Walter

J'ai eu des hauts et des bas depuis Tokyo, a dit Vincent. Il y avait beaucoup d'émotions et de choses à traiter, et il y en a toujours. Ç'a m'a permis de continuer, et j'ai renoué avec mon amour pour ce sport , a avoué Vincent.

D'autres nouveaux champions

La Néo-Zélandaise Aimee Fisher a remporté son premier titre mondial en K1 500, une course dans laquelle sa coéquipière Lisa Carrington était la championne du monde en titre et l'actuelle championne olympique.

Fisher a été exclu de manière controversée de l'équipe néo-zélandaise des Jeux de Tokyo.

Cette victoire est si spéciale, pour tout le monde à la maison, a déclaré Fisher. Ça a été dur. Il y a eu des moments où je voulais m'éloigner et abandonner, parce que je ne pensais pas pouvoir le faire. Mais c'est la cerise sur le gâteau de me montrer que je peux le faire.

Les Italiens Nicolae Craciun et Daniele Santini ont prévalu au C2 500, qui s'ajoutera au programme olympique de Paris 2024.

La Hongrie et la Russie ont fini respectivement 2e et 3e.

Les Espagnols Marcus Walz et Rodrigo Germade ont remporté le K2 500, une épreuve qui sera également ajoutée au calendrier olympique 2024.

L'Allemagne a remporté l'argent et la Slovaquie le bronze.

Les Biélorusses Marharyta Makhneva, Nadzeya Liapeshka, Volha Khudzenka et Maryna Litvinchuk ont remporté le K4 féminin.

La Hongrie et la Russie ont complété le podium.