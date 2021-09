Kristie Elliott, première footballeuse canadienne à jouer un match universitaire

Avant le match de la semaine dernière contre l’Université de Linfield, en Oregon, Elliot n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de marquer l'histoire du sport canadien.

La jeune femme a enfilé les épaulettes pour la première fois il y a deux ans à peine. Avant cela, elle n’avait jamais même regardé un match de football.

L'équipe de son université appartient à la division 2 de la NCAANational Collegiate Athletic Association . L'Université Simon Fraser a perdu 56-20 contre l'Université de Linfield, mais Elliott a marqué deux points en réussissant deux convertis après des touchés.

C'était excitant, mais j'ai encore un long chemin à parcourir, car c'était mon premier match de football. C'était terrifiant , a-t-elle déclaré.

En 2019, Kristie Elliott, originaire de North Vancouver, était une étudiante de première année dans l'équipe d'athlétisme.

Comment en est-elle arrivée à marquer des points en fin de semaine, dans un vrai match de la NCAANational Collegiate Athletic Association ? C’est en raison d'une gageure faite avec un collègue universitaire.

Elle a parié qu’elle pourrait réussir un botté de 40 verges, même si elle n'avait jamais botté un ballon de football de sa vie.

Elliott avoue que ce pari est sorti de nulle part . Et qu'elle voulait seulement parler aux footballeurs .

La Canadienne avait déjà botté un ballon, mais d'une autre forme. L'athlète a joué au soccer à North Vancouver pendant 12 ans et c’est elle qui prenait, entre autres, tous les coups de pied de coin. Elle était reconnue dans l’équipe pour ses coups puissants.

Ainsi, après un entraînement sur piste, elle s'est rendue sur un terrain de football de son université, chaussée d'une paire de souliers normalement portée pour faire de la planche à roulettes. Elle a réussi un botté de 40 verges.

Son premier botté à vie.

Le montant en jeu? Une somme de 40 beaux dollars.

Évidemment, la jeune joueuse s’est assuré que son botté serait filmé pour qu’elle puisse l’envoyer au joueur engagé dans ce pari et récupérer son dû.

Ce jeune homme a peut-être perdu 40 $, mais il a enclenché un processus qui a aidé son équipe à gagner une nouvelle botteuse.

Il a donc dit à Elliott qu'elle devrait faire des essais pour intégrer l'équipe.

Peu de temps après avoir vu la vidéo en question, l'entraîneur de football de Simon Fraser l'a encouragée à investir du temps dans l'apprentissage du sport et dans le perfectionnement de son coup de pied.

C'est une occasion qui n'arrive pas tous les jours. Et si je vais là-bas et que je m'entraîne et que je n'aime pas ça, je peux toujours m'arrêter, n'est-ce pas?

Une citation de :Kristie Elliott