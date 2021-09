Les Blue Jays prennent leur revanche sur les Twins

La victoire de 6-2 de samedi a remis les Blue Jays (83-65) au second rang dans la course au meilleur deuxième dans la Ligue américaine, à un demi-match devant les Yankees de New York.

Les Yankees (83-66) ont été battus 11-3 à domicile par Cleveland. Les Red Sox de Boston (85-65) demeurent devant les Jays grâce à une victoire de 9-3 sur les Orioles de Baltimore.

Hernandez a désormais 106 points produits, deux de plus que Guerrero, qui est au cœur de la course pour la triple couronne dans l'Américaine. Guerrero est premier pour la moyenne au bâton et pour les circuits, et maintenant quatrième pour les points produits, huit derrière le receveur des Royals de Kansas City, Salvador Perez.

S'il a une chance pour la triple couronne, je demanderai au gérant de me garder sur le banc , a plaisanté Hernandez, qui a 20 points produits en septembre.

Hernandez, 28 ans, attribue sa saison productive à la qualité de son jeu mental . Il a non seulement été fiable au marbre, mais aussi dans le champ extérieur.

Il a été le meilleur frappeur de plusieurs clubs , a déclaré le partant des Blue Jays Steven Matz à propos d'Hernandez. Il est facile à ignorer avec la qualité de cette formation, mais il a été incroyable.

La nageuse canadienne Penny Oleksiak, détentrice de sept médailles olympiques, était parmi les 14 722 personnes qui assistaient au match. Elle a effectué le lancer protocolaire, en envoyant la balle directement dans le gant du receveur.

La nageuse Penny Oleksiak a été invitée au monticule avant la rencontre. Photo : The Canadian Press / Jon Blacker

Les Twins semblaient se diriger vers une neuvième victoire de suite à Toronto depuis le 17 août 2017.

Ils menaient 2-0 après la première manche grâce à un circuit de deux points au champ droit de l'ancien joueur de troisième but des Blue Jays Josh Donaldson, qui a également réussi un circuit en solo dans la victoire du Minnesota vendredi.

Mais Matz (13-7), a pris les choses en main après le circuit de Donaldson samedi, en retirant 16 des 17 frappeurs suivants.

Un but sur balles à Donaldson suivi d'un simple au centre de Miguel Sano ont mis fin à la journée de Matz après 96 lancers et cinq manches et deux tiers de travail.

Le gaucher a retiré cinq frappeurs au bâton, a donné deux buts sur balles et n'a cédé que trois coups sûrs pour remporter sa quatrième décision d'affilée.

Matz est maintenant à égalité avec Hyun Jin Ryu pour le nombre de victoires des Blue Jays avec 13.

Le lanceur partant recrue des Twins Bailey Ober (2-3) n'a accordé aucun coup sûr jusqu'en quatrième manche.

Le joueur de deuxième but Marcus Semien a sonné la charge en quatrième manche avec un circuit en solo au champ gauche pour son 40e de la campagne.

Vladimir Guerrero fils a ensuite obtenu un but sur balles et Bo Bichette a frappé un simple au centre.

Hernandez s'est élancé sur la première offrande en envoyant une balle en hauteur qui a tout juste franchi la clôture du champ gauche pour son 28e circuit, ce qui a permis aux Jays de se forger un avantage de deux points.

Je savais que j'avais bien frappé, même si c'était un peu haut , a déclaré le cogneur.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Toronto a ajouté à son avance en septième lorsque le releveur des Twins Jovani Moran a rempli les buts avec des buts sur balles à Alejandro Kirk, George Springer et Guerrero.

Kyle Barraclough a remplacé Moran et a été accueilli par un simple de deux points de Bichette.

Le releveur des Blue Jays Trevor Richards a terminé la sixième manche en remplacement de Matz. Tim Mayza a retiré dans l'ordre les trois frappeurs des Twins en septième ainsi que Nick Gordon sur des prises pour amorcer la huitième.

Le droitier Adam Cimber a terminé la huitième avec l'aide d'une brillante pièce de jeu Bichette. L'arrêt-court est allé capter la balle profondément à sa droite avant d'effectuer un puissant relais au premier but pour retirer Donaldson.

Les Torontois reprendront l'action dimanche après-midi, face à ces mêmes adversaires.