Gilles et Poirier gagnent la médaille d’or aux Internationaux classiques d’automne

Le duo canadien formé de Piper Gilles et Paul Poirier a remporté la médaille d'or aux Internationaux classiques d'automne 2021, samedi.

Gilles et Poirier, qui ont gagné la médaille de bronze lors des Mondiaux, cette année, ont obtenu un total de 208,97 points.

Les deux Ontariens avaient pris le huitième rang lors des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018.

Piper Gilles et Paul Poirier ont remporté l'or samedi, à Pierrefonds, lors des Internationaux classiques d'automne. Photo : Courtoisie / Patinage Canada

Les Espagnols Olivia Smart et Adrian Diaz ont grimpé sur la deuxième marche du podium (191,31) tandis que les Américains Caroline Green et Michael Parsons ont complété le top 3 (188,43).

Nous sommes très heureux de la façon dont les deux programmes se sont déroulés , a mentionné Poirier. Nous n'avons pas tenté de forcer les choses ou d'avoir un patinage parfait.

Les Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont terminé en quatrième position en vertu d'un pointage de 181,74. Ils avaient décroché la médaille d'or au Championnat du monde junior de 2019.

Les couples canadiens Carolan Soucisse et Shane Firus ainsi que Haley Sales et Nikolas Wamsteeker ont respectivement pris les cinquième et sixième places.

Dans un événement tout canadien, Conrad Orzel a gagné la médaille d'or à la suite d'une récolte de 207,31 points. Bennet Toman (172,33) et Beres Clements (153,48) ont suivi.

Orzel a réussi deux quadruples sauts lors du programme court, vendredi. Le patineur de 21 ans n'a pas réussi à bien les exécuter lors du programme libre de samedi et il a chuté en tentant son triple axel.

La compétition s'est terminée samedi, au Sportsplexe de Pierrefonds.