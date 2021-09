Les combats des athlètes féminines soulignés par le magazine Time

Le magazine Time a dévoilé son prestigieux palmarès des 100 personnalités les plus influentes dans le monde. Du lot, plusieurs athlètes féminines d'envergure se retrouvent sur la liste. Si toutes partagent le fait d'incarner l'élite de leur sport, elles sont surtout célébrées pour leur engagement et leur volonté de contribuer au changement social.

L'un des sept visages qui méritent l'une des sept couvertures différentes de cette édition spéciale de la publication américaine est la gymnaste Simone Biles.

La couverture du magazine Time avec Simone Biles. Photo : Courtoisie / Magazine Time

Qualifiée de titan par le Time, Biles est célébrée pour ses prouesses, autant sur le parquet que dans les médias. Dans un éloge signé par la joueuse de tennis Serena Williams, Simone Biles est décrite comme l'incarnation du potentiel infini des femmes noires .

La raison? Sa capacité a utilisé sa popularité pour partager son parcours personnel de respect, d'amour et d'acceptation de soi , écrit Williams. Présentée comme la championne de la santé mentale , Williams évoque la capacité de Simone Biles d'ignorer ce que le monde pense de soi pour mieux écouter notre force intérieure .

Interviewée par le Time, Biles avoue qu'il est très difficile pour les jeunes femmes d'imposer leurs limites. Elle conseille à ses consœurs d'apprendre à dire non dès un jeune âge, afin de construire l'habitude de s'écouter et de bâtir sa confiance en soi.

Biles indique aussi que son expérience olympique à Tokyo, où elle a dû renoncer à plusieurs compétitions pour prendre soin de sa santé mentale, a été la compétition la plus éprouvante de sa carrière.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

À Tokyo, je ne sentais pas que mon corps et mon esprit étaient synchronisés. Je n'étais pas en mesure de faire mon sport de façon sécuritaire. Je n'avais jamais été dans les estrades lors d'une grande compétition auparavant. Mais je me suis dit que si je pouvais être ce que je voulais à ce moment, c'était le rôle de partisan qui m'intéressait. Et j'ai voulu être là pour mes coéquipières et les mentorer, peu importe ce qui arriverait , explique Biles.

Cette capacité à placer la santé mentale au centre de ses préoccupations, en s'effaçant derrière l'importance de cette discussion, mérite toutes les accolades, estime la stratège en communication Martine St-Victor. À son avis, il y aura un ruissellement positif issu des actions de Simone Biles.

Liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine Time

Simone Biles a eu un effet de sensibilisation à la santé mentale. Depuis, on a vu d'autres athlètes dans d'autres sports en parler, d'autres personnalités mondiales en parler. Les marques se sont aussi adaptées, pour écouter les athlètes différemment et les appuyer dans leur démarche. Le courage de Simone Biles aura des effets pendant plusieurs années , croit St-Victor.

Le courage de Biles, on l'a vu aussi au Congrès américaine cette semaine, au cours d'un témoignage rempli d'émotions, au sujet des abus sexuels dont elle a été victime du médecin de l'équipe américaine, le Dr Larry Nassar.

Dans le Time, la gymnaste américaine aborde d'ailleurs la pression d'être une leader pour les survivantes de Nassar, un poids lourd à porter en plus de s'ajouter à la résilience nécessaire pour surmonter ce traumatisme.

La compatriote de Biles, la gymnaste Sunisa Lee, se retrouve également dans le palmarès du Time.

Pour sa part, c'est non seulement le brio qu'elle a affiché aux Jeux de Tokyo, où elle a remporté l'or au concours complet individuel de gymnastique artistique en l'absence de Simone Biles, mais également pour la diversité et la représentativité qu'elle incarne.

Sunisa Lee a été presque irréprochable pour monter sur la plus haute marche du podium à l'issu du concours complet individuel de gymnastique artistique, à Tokyo. Photo : Getty Images / Jamie Squire

Lee est la première olympienne américaine issue de la communauté Hmong, peuple originaire de l'Asie du Sud-Est, en particulier des régions montagneuses du sud de la Chine, dans la province du Guizhou. La diaspora Hmong représente environ 12 millions de personnes dans le monde, dont seulement 330 000 citoyens américains.

Dans la culture Hmong, les femmes sont traditionnellement interdites d'activités sportives, rapportait le Time le 30 juillet dernier  (Nouvelle fenêtre) . Pour les jeunes filles Hmong de par le monde, Sunisa Lee représente un rayon d'espoir et un rappel important de tout ce qui peut être accompli quand le potentiel d'une femme est entretenu , écrit le Time.

Allyson Felix, championne olympique et des droits des femmes

Une autre athlète féminine se retrouve dans la liste des 100 personnalités influentes du Time, et pas la moindre : Allyson Felix, devenue à Tokyo l'Américaine le plus médaillée en athlétisme. En remportant l'or au relais 4 x 400 mètres, Felix a gagné une 11e médaille olympique, surpassant ainsi le total de Carl Lewis. Âgée de 35 ans, Felix a terminé sa carrière olympique avec 7 médailles d'or.

L'Américaine Allyson Felix, 35 ans, est devenue à Tokyo l'athlète américaine la plus médaillée en athlétisme, surpassant Carl Lewis. Photo : Getty Images / David Ramos

Mais plus que pour son impressionnante récolte, c'est pour son activisme qu'elle se retrouve dans le palmarès du Time.

Après avoir donné prématurément naissance à sa fille, Camryn, par césarienne en 2018, Felix a évidemment dû prendre du repos. Difficile de conjuguer responsabilités parentales et entraînement de haut niveau, surtout après pareille opération, d'autant plus que sa fille a dû passer le premier mois de sa vie dans une unité de néonatalité.

Déjà multiple médaillée olympique à l'époque et l'un des principaux visages de Nike, son commanditaire principal, Felix a néanmoins dû faire face à un défi de plus : celui de défendre ses droits. Car dans la foulée de son accouchement, Nike annonçait vouloir diminuer de 70 % le salaire qu'on lui versait, prétextant que sa maternité allait avoir un impact négatif sur ses performances. On l'a aussi pressée de reprendre l'entraînement rapidement.

Elle est alors devenue l'une des plus farouches défenseures des droits des femmes dans le monde du sport. Une lettre d'opinion ravageuse  (Nouvelle fenêtre) parue dans le New York Times, dans laquelle elle partageait son histoire, aura été le point de départ d'une longue lutte pour promouvoir l'envie de gagner et d'être mère à la fois, sans devoir en payer les conséquences de sa poche.

Après sa victoire à Tokyo, Felix a notamment partagé un cliché viral  (Nouvelle fenêtre) sur ses réseaux sociaux, dans lequel elle affichait aussi fièrement ses médailles que sa cicatrice de césarienne, toutes des victoires équivalentes aux yeux de la championne.

Allyson Felix affichant ses médailles et sa cicatrice de césarienne. Photo : Instagram / @allysonfelix

Pour le Time, Allyson Felix n'a pas seulement passé le relais à ses compatriotes lors de l'épreuve du 4 x 400 mètres - elle a également porté le drapeau pour toutes ses consœurs athlètes qui rêvent d'une famille comme de la plus haute marche du podium.

Naomi Osaka, instigatrice de changement social

Deux athlètes asiatiques sont également de la liste du Time, dont la Japonaise Noami Osaka, qui a eu l'honneur d'allumer la vasque olympique signalant l'ouverture officielle des Jeux de Tokyo, en juillet.

Osaka se retrouve donc sur la liste des 100 personnalités les plus influentes au monde pour une deuxième année consécutive. En 2020, l'honneur lui avait été réservé une première fois pour son activisme social, elle qui s'était affichée aux Internationaux des États-Unis avec 7 masques aux noms de 7 personnes noires ayant été tués par la brutalité policière, dans la foulée du mouvement Black Lives Matter.

Philando Castile est un Afro-Américain décédé en 2016 après avoir été interpellé par la police au Minnesota Photo : Getty Images / Al Bello

Cette année, la Nippone se retrouve au palmarès pour sa contribution à la discussion entourant la santé mentale des athlètes. En partageant au monde entier sa vulnérabilité, après avoir refusé de participer aux conférences de presse à Roland-Garros et tiré un trait sur le tournoi de Wimbledon, Osaka a levé le voile sur ses problèmes de dépression qui l’accablent depuis quelques années.

Le Time souligne que Noami Osaka n’hésite pas à utiliser ses plateformes pour attirer l’attention sur les problèmes de santé mentale, ce qui lui a valu l’appui de plusieurs athlètes, dont celui de Russell Wilson, quart-arrière des Seahawks de Seattle, dans la NFL.

Naomi Osaka se retire de Roland-Garros

Wilson, qui signe l'apologie d'Osaka dans le Time, salue la capacité de la Japonaise à faire une différence .

Parfois, la sphère d'influence d'une personne est tellement grande qu'elle arrive à changer une culture, changer une société et changer le monde. Naomi Osaka a le pouvoir de faire tout cela , écrit Wilson.

Noami Osaka s'est retrouvée à l'avant-scène de la question de la santé mentale des athlètes à plusieurs occasions cette année. Récemment, elle a difficilement renoué avec les médias, en marge de l'Omnium de Cincinnati, où elle a dû quitter en larmes une conférence de presse.

À l'opposé du rapport d'Osaka aux médias, son compatriote, le joueur vedette de baseball Shohei Ohtani, figure également au palmarès du Time.

Célébré pour sa saison extraordinaire, le Japonais de 27 ans, qui montre un dossier au monticule de 9-2 avec une moyenne de points mérités de 3,36 tout en occupant le 2e rang du baseball majeur au chapitre des circuits (44) et des coups sûrs de plus d'un but (74) et le 4e échelon pour la moyenne de puissance (,599), y est qualifié de Bambino des temps modernes .

Shohei Ohtani, des Angels de Los Angeles. Photo : Getty Images / Jonathan Daniel

Surtout, on souligne qu'il est non seulement incroyable sur le terrain, mais un véritable gentleman en dehors , par sa capacité à interagir de façon sympathique avec la presse. Ce don de plaire aux partisans fait de lui un joueur qui vaut à lui seul un billet d'entrée , capable de vendre son sport à une nouvelle génération de partisans. En somme, deux Nippons qui représentent deux approches complètement différentes du lien spécial qui unit athlètes professionnels et médias sportifs.

Outre Ohtani, un autre athlète masculin apparaît au classement du Time: le quart-arrière Tom Brady, des Buccaneers de Tampa Bay, après avoir réussi son pari de remporter un septième Super Bowl en février dernier.

Le sport, pas qu'une affaire d'athlètes

Fait à noter, une autre personnalité se retrouve au palmarès des 100 pour son lien avec le sport, sans toutefois être un athlète : l'acteur, scénariste et producteur Jason Sudeikis, l'homme derrière la série à succès Ted Lasso.

Dans cette série, Sudeikis joue le rôle d'un entraîneur de soccer qui en connaît bien peu sur ce sport, mais qui possède une connaissance approfondie de l'humain derrière l'athlète en sa qualité d'éternel optimiste.

Moe Jeudy-Lamour (rangée du bas, à gauche) interprète le gardien Thierry Zoreaux dans la série Ted Lasso. Jason Sudeikis (au centre) interprète l'entraîneur Ted Lasso, éternel optimiste devant l'absolu. Photo : Twitter/Moe Jeudy-Lamour

Les thèmes abordés dans cette comédie dramatique, comme la santé mentale, la dépression, la pression de performance, le féminisme et l'isolement coïncident avec les thèmes qui ont marqué l'actualité sportive en 2021. Et c'est précisément pour son sens du timing impeccable que Sudeikis se retrouve au classement du Time.

Un succès télévisé, social et maintenant d'influence qui saura sans doute ravir Moe Jeudy-Lamour, acteur Montréalais qui interprète le gardien Thierry Zoreaux dans la série. Mais aussi une autre raison de se rappeler que souvent, le sport est bien plus qu'un jeu, comme nombre d'athlètes féminines l'ont prouvé cette année.