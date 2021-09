Montréal accueillera le repêchage de la LNH en 2022

La Ligue nationale de hockey a annoncé vendredi que son prochain repêchage se tiendra à Montréal, les 7 et 8 juillet, au Centre Bell.

L’organisation du Canadien accueillera ainsi l’encan amateur de la LNH pour la 27e fois de son histoire. Le premier tour aura lieu le jeudi 7 juillet, tandis que les tours de deux à sept se dérouleront le lendemain.

On se souviendra qu’en raison de la pandémie de COVID-19, l’édition de 2020 qui devait être tenue à Montréal avait été remplacée par une séance virtuelle.

Cette fois, on s’attend à ce que le public puisse prendre place dans les gradins en grand nombre pour assister aux délibérations et aux choix des directeurs généraux et des dépisteurs des 32 équipes.

La dernière fois où Montréal a accueilli le repêchage remonte à 2009. Le CH avait alors jeté son dévolu sur Louis Leblanc avec sa toute première sélection.