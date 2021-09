COVID-19 : la LNH espère un taux de vaccination à 98 %

Le commissaire adjoint Bill Daly a laissé entendre que la LNH s’attendait à ce que 98 % des joueurs soient vaccinés, tout en ajoutant que de 10 à 15 % d’entre eux ne le seront peut-être pas au moment de lancer la saison.

Plus tôt ce mois-ci, la Ligue et l’Association des joueurs se sont entendues sur les termes d’un nouveau protocole présentant des mesures moins contraignantes pour les joueurs pleinement vaccinés. Il en va de même pour les entraîneurs. Sylvain Lefebvre l'a appris à ses dépens plus tôt cette semaine.

L’ajout le plus important permet aux équipes de suspendre un joueur sans salaire s'il s’avère incapable de prendre part aux activités de l’équipe parce qu’il n’est pas vacciné. L'impossibilité de franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis en raison des quarantaines obligatoires a aussi été évoquée.

Aussi, tous les joueurs pleinement vaccinés devront se soumettre à des tests de dépistage contre la COVID toutes les 72 heures. Les autres devront les subir sur une base quotidienne.

Je crois que cela sera une motivation majeure pour la plupart des joueurs, même s'ils affichent des inquiétudes à ce sujet , a ajouté Daly à l'occasion de la tournée médiatique annuelle.

Déjà trois équipes, les Flames de Calgary, les Hurricanes de la Caroline et les Maple Leafs de Toronto ont annoncé que 100 % de leur personnel hockey était doublement vacciné.