Mattias Norlinder vise le grand club

Oui, c'est ce que je veux faire. C'est la raison pour laquelle je suis ici , a-t-il dit à brûle-pourpoint en visioconférence jeudi. Ça fait seulement deux jours que je suis ici, et je reçois beaucoup d'informations, mais j'essaie d'en profiter avec les gars. Ça fait deux jours, et je veux déjà retourner sur la patinoire.

Mais avant d'enfiler l'uniforme bleu-blanc-rouge, le patineur âgé de 21 ans devra de toute évidence adapter son jeu aux patinoires nord-américaines. Un défi de taille, mais qui ne semble pas l'intimider outre mesure.

Vous savez, pour un défenseur, la ligue en Suède est surtout axée sur la défensive, tandis qu'ici on mise davantage sur l'aspect offensif du jeu , a d'abord mentionné celui qui évolue pour le club Frolünda.

C'est la première fois que je me retrouve ici, sur une patinoire plus petite, donc nous verrons combien de temps ça prendra à m'adapter. Il me faudra sans doute un peu de temps pour y parvenir, mais aujourd'hui, à l'entraînement, je n'avais pas l'impression que c'était trop difficile. Alors il faudra voir. Une citation de :Mattias Norlinder

L'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, ne donne toutefois pas l'impression d'être préoccupé par cet enjeu, même si de nombreux joueurs européens avant Norlinder se sont cassé les dents à tenter leur chance de ce côté-ci de l'océan Atlantique.

Mattias a de l'expérience; il a déjà joué des matchs cette saison en Europe, donc il est déjà préparé. Tu vois qu'il a une bonne tête de hockey, puis il a très bien fait aujourd'hui durant l'entraînement , a noté le Québécois.

Houle a d'ailleurs sa petite idée de ce que doit faire le défenseur gaucher, qui prétend pouvoir évoluer sur les deux flancs à la ligne bleue, pour tirer son épingle du jeu.

Chaque joueur doit faire sa place, que tu arrives de l'Europe ou pas, que tu sois un choix de première ou de septième ronde. C'est lui qui va déterminer s'il peut jouer dans la LNH dès cette saison ou non. (...) Il devra adapter son jeu pour la patinoire nord-américaine, surtout en défensive, en brisant des jeux, en positionnant son bâton sur la rondelle. Mais je ne suis pas inquiet, il a l'air d'un joueur qui va apprendre très rapidement, a-t-il confié.

Houle brise la glace

Norlinder et les autres recrues du Tricolore étaient réunies sur la patinoire pour la première fois jeudi matin, sous la supervision de Houle et de son personnel d'entraîneurs composé de Kelly Buchberger, Martin Laperrière et Marco Marciano. Un moment qu'attendait impatiemment le fils de l'ex-joueur et directeur général du CH Réjean Houle.

J'étais très fier ce matin de venir à l'aréna avec l'uniforme du Canadien. Mon personnel et moi avons travaillé fort ces dernières semaines afin d'être prêts pour le camp. Nous avons élaboré des plans d'entraînement, de la vidéo, et c'était bien de nous retrouver sur la patinoire , a mentionné Houle, qui a passé les six dernières saisons dans l'organisation des Oilers d'Edmonton comme entraîneur adjoint des Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine de hockey.

Il est à noter que l'attaquant Jesse Ylonen, qui a disputé un match avec le grand club la saison dernière, n'était pas sur la patinoire pour l'occasion, mais l'organisation montréalaise a indiqué qu'il devrait y être vendredi.

Les joueurs ont été séparés en deux groupes, les Rouges et les Blancs, et ont pris part à plusieurs exercices simulant des phases de jeu.

Le camp des recrues se poursuivra vendredi au Complexe sportif Bell de Brossard. Il est à noter que les entraînements et les rencontres présentés à Brossard ne sont pas accessibles au public.

Price déjà sur patin

Le Canadien a réservé une surprise de taille après la deuxième journée du camp des recrues : le gardien étoile Carey Price a donné ses premiers coups de patin depuis qu'il est passé sous le bistouri, plus tôt cet été.

Sous la supervision d'un instructeur, Price a effectué quelques exercices d'étirement et des déplacements latéraux pendant une dizaine de minutes environ.

Plus tôt cet été, l'entraîneur-chef du Canadien Dominique Ducharme avait dit s'attendre à revoir Price dès l'ouverture du camp d'entraînement.

Rappelons que Price a été opéré au genou le 23 juillet et on parlait alors d'une convalescence de 10 à 12 semaines dans son cas. Le camp doit être lancé le 21 septembre avec les tests médicaux et les joueurs sauteront sur la patinoire le lendemain. Il s'agirait donc d'un retour hâtif pour Price : 10 semaines de convalescence le mènent au 1er octobre.

Par ailleurs, une vingtaine d'autres joueurs, dont le nouveau venu Christian Dvorak, se sont entraînés sur la deuxième patinoire du complexe jeudi en prévision du camp d'entraînement officiel du CH.