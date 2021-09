Carey Price patine pour la première fois depuis son opération

Le Canadien de Montréal a réservé une surprise de taille, jeudi, après la deuxième journée du camp des recrues au Complexe sportif Bell de Brossard. Carey Price a donné ses premiers coups de patin depuis qu'il est passé sous le bistouri, plus tôt cet été.

Sous la supervision d'un instructeur, le gardien étoile a effectué quelques exercices d'étirement et des déplacements latéraux pendant une dizaine de minutes environ.

Plus tôt cet été, l'entraîneur-chef du Dominique Ducharme avait dit s'attendre à revoir Price dès l'ouverture du camp d'entraînement.

Rappelons qu'il a été opéré au genou le 23 juillet et on parlait alors d'une convalescence de 10 à 12 semaines. Le camp doit être lancé le 21 septembre avec les tests médicaux et les joueurs sauteront sur la patinoire le lendemain. Il s'agirait donc d'un retour hâtif pour Price, car 10 semaines de convalescence le mènent au 1er octobre.

Son retour a quelque peu fait ombrage aux recrues du Tricolore, qui ont été réunies sur la patinoire pour la première fois jeudi matin, sous la supervision du nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, et de son personnel d'entraîneurs composé de Kelly Buchberger, Martin Laperrière et Marco Marciano.

C'était aussi une première expérience avec le CH pour Houle, qui a passé les six dernières saisons dans l'organisation des Oilers d'Edmonton comme entraîneur adjoint des Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine de hockey.

Il est à noter que l'attaquant Jesse Ylonen, qui a disputé un match avec le grand club la saison dernière, n'était pas sur la patinoire, mais l'organisation montréalaise a indiqué qu'il devrait y être vendredi.

Les joueurs ont été séparés en deux groupes, les Rouges et les Blancs, et ont pris part à plusieurs exercices simulant des phases de jeu.

Par ailleurs, une vingtaine d'autres, dont le nouveau venu Christian Dvorak, se sont entraînés simultanément sur la deuxième patinoire en prévision du camp d'entraînement officiel du Bleu-blanc-rouge.

Le camp des recrues se poursuivra vendredi au Complexe sportif Bell de Brossard. Il est à noter que les entraînements et les rencontres ne sont pas accessibles au public.